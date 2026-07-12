El Barça pone fin a la disputa con Baskonia y hace oficial su primer fichaje

Tras semanas de incertidumbre, la planificación de la entidad blaugrana arranca definitivamente con la intención de dar forma a una plantilla que compita por todo; eso sí, aún no está confirmado el nombre del nuevo entrenador

¿Qué está pasando con el Barça? Justo esa pregunta lleva semanas dando vueltas sin parar, ya que los balugrana parecen abonados a una polémica que no termina de dejarles avanzar. Sí, hablamos de la turbulenta salida de Xavi Pascual, el conflicto legal con Mike James, fichajes que se van antes de llegar y por supuesto el tira y afloja con Baskonia. Pues bien, empiezan a ver la luz al poner cierre a la disputa con los vitorianos y hacer oficial su primer fichaje.

El Barça cierra la brecha con Baskonia

Era algo que debían hacer a la voz de ya. Más allá de la llegada (o no) de Xevi Pujol como director deportivo, en el Palau subrayaron en rojo el nombre de Paolo Galbiati como nuevo entrenador del equipo, pero claro, no contaban con que Baskonia se fuese a cerrar en banda como ha hecho.

Los vascos, dolidos por el comportamiento de la directiva blaugrana al entender que ya tocaron a Xevi Pujol de una manera poco ética, no se han movido de la cláusula de salida de un millón de euros, pago que los de la Ciudad Condal no están dispuestos a hacer; tanto es así que se han olvidado de él para estar cerca de contratar a otro técnico.

Así es. El Barça ha puesto toda la carne en el asador para completar la llegada de Aleksander Sekulic. El interés por el preparador esloveno, adelantado por el periodista Dani Aguilà de Rac1, dio un gran salto tras las buenas sensaciones de la reunión que mantuvieron con él. Así, solo un inesperado giro de guion evitaría que llegase al Palau.

Olivier Nkamhoua, primer fichaje oficial

Si bien se daba por cerrado desde primavera, es ahora cuando el Barça ha anunciado la contratación del ala-pívot Olivier Nkamhoua, que se convierte así en el primer fichaje oficial del club para la próxima temporada, con un contrato hasta el 30 de junio de 2028.

El internacional finlandés, de 23 años y 2,03 metros, llegará al Palau Blaugrana procedente del Varese italiano, donde promedió 16,2 puntos y 5,6 rebotes en 30 minutos en 28 partidos la pasada campaña. "Es un jugador que puede aportar energía en defensa, anticipación en el rebote y también contundencia ofensiva, con capacidad para coger la pelota al vuelo y matar", destaca el Barça en su página web.

El finlandés, encantado con su llegada a Barcelona

Nacido en Helsinki, hijo de madre finlandesa y de padre camerunés exjugador de baloncesto, Nkamhoua se formó en su ciudad natal hasta los 17 años, cuando emigró a la liga universitaria estadounidense (NCAA). En sus cinco cursos en América, cuatro en los Tennesse Volunteers y uno en los Michigan Wolverines, promedió 8,1 puntos y 4,4 rebotes en 138 partidos.

Ahora, en declaraciones a los medios de comunicación del club, el ala-pívot ha asegurado que se siente muy feliz por recalar en un equipo que ha definido como histórico, con una gran tradición y una afición increíble.

"Será mi primer año a este nivel. Intentaré aportar energía, esfuerzo, buena decisión en los tiros e intensidad en defensa. Hay muchas cosas que creo que puedo aportar, pero hay que ir paso a paso. Mi objetivo es crecer cada día y ser mejor que el año anterior. Poder disputar una competición como la Euroliga es emocionante", expresa.