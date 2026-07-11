El Valencia Basket le da un buen repaso a Unicaja con el fichaje de Mario Saint-Supéry

El canterano del conjunto de la Costa del Sol regresa a España tras su paso por la NCAA para sumarse al proyecto del actual campeón de la Liga ACB, que ha convencido al que es uno de los mayores talentos emergentes del baloncesto nacional

¡Qué ha hecho Unicaja! Cuando hemos conocido el fichaje de Mario Saint-Supéry por parte del Valencia Basket la primera reacción ha sido de gran sorpresa, ya que su presente y futuro parecía estar en la NCAA (camino a la NBA); sin embargo, y ya superado el 'shock', la pregunta está más que clara. ¿Cómo han hecho los malagueños para perder de esta manera a uno de los mayores talentos del baloncesto español?

El fichaje de Mario Saint-Supéry por el Valencia Basket

Esa es la noticia principal, aunque no el centro de la cuestión. El Valencia Basket ha fichado para las cuatro próximas temporadas a un Mario Saint-Supéry de tan solo 20 años, fijo en los planes de Chus Mateo en la Selección Española y que llega tras brillar en la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA).

El recorrido lo tenemos claro, tanto como que Saint-Supéry fue una de las grandes promesas de la cantera del Unicaja, con el que tuvo un precoz debut en la Liga ACB y en la Basketball Champions League, en la que jugó con apenas 15 años.

Por aquel entonces se daba por hecho que su futuro estaría ligado a los malagueños como otros históricos canteranos (Carlos Cabezas o Alberto Díaz), pero la realidad ha sido muy distinta. Estuvo cedido primero en el UBU Tizona Burgos y más tarde en el Baxi Manresa, con el que ya disputó 33 partidos en Liga Endesa, con 8,3 puntos, 2,1 rebotes y 2,1 asistencias de media, para 8,5 de valoración. También con el conjunto catalán disputó doce partidos de la Basketball Champions League. Estaba preparado, pero se terminó yendo para no volver.

500.000 euros certificaron el adiós a Málaga

Con un notable crecimiento, y siendo ya internacional con España, Saint-Supéry llamó la atención de las universidades americanas, que apostaron fuerte por su incorporación. Así, llegó a los Gonzaga Bulldogs para irse a un promedio de 8,6 puntos, con un 40,3% de acierto en el tiro exterior y 3,8 asistencias para 11 de valoración media. Parecía tener recorrido en Estados Unidos, pero la aparición de los 'taronja' y la poca previsión de Unicaja lo han cambiado todo.

Los malagueños pelearon el verano pasado, pero no por mantener a Saint-Supéry en sus planes, sino para separarse de manera definitiva. A la hora de negociar su salida a Norteamérica no perdonaron un céntimo para cobrar los 500.000 euros de su liberación contado. Eso no gustó nada en el entorno del jugador, que no quiso que el Unicaja se quedara con sus derechos. Así lo cuenta el propio presidente, Antonio Jesús López Nieto, pero sin hacer hincapié en que no se dieron los pasos necesarios para destensar la situación y poder mantener el control sobre el talentoso base en la ACB.

Un Valencia made in Unicaja

Aunque resulte doloroso decirlo, Unicaja se ha convertido en una especia de trampolín hacia Valencia. Si el pasado verano los 'taronja' pagaron las cláusulas de salida de Kameron Taylor (800.000 euros) y Yankuba Sima (500.000 euros) para sacarlos de la Costa del Sol, en el presente se han hecho con Dylan Osetkowski y Mario Saint-Supéry, a quienes según informa Cope Valencia se podría sumar en breve Tyson Pérez. Sí, los del Roig Arena parecen más cajistas que el propio Unicaja.