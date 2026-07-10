El Barça frena la caída con Joel Parra, lo intenta con Shengelia y se la pega con un fichaje

La entidad blaugrana apaga el fuego con el internacional español, pero sigue lejos de conseguir la deseada calma para dar forma al proyecto de la temporada 2026-27, para el cual aún no tienen siquiera entrenador

Algo es algo. Ese deben pensar en el Barça, donde la esperada revolución en su plantilla se ha terminado convirtiendo en un enorme problema interno, ya que no solo han partido los descartes, sino que jugadores con los que cuentan –casos de Joel Parra o Toko Shengelia– están (o han estado) en la cuerda floja respecto a su continuidad en el equipo, y un fichaje directamente ha saltado por los aires, pese a estar ya firmado.

La renovación de Joel Parra

Dentro de tan turbulento presente, la buena noticia es que por ahora los azulgrana han logrado apagar el fuego que se había generado alrededor de su capitán, Joel Parra. La inestabilidad en el club y el hecho de no tener aún entrenador ha generado tantas dudas a nivel interno que el ala-pívot catalán se ha planteado seriamente su continuidad.

Pese a que en un principio no tenía intención de salir, contar con sendas ofertas de Valencia Basket y Fenerbahçe –ambos dispuestos a pagar su cláusula de rescisión– le hizo replantearse su situación y, por qué no decirlo, apretar para conseguir mejorar sus condiciones en el Barcelona. ¿Cómo ha terminado la historia? Con su renovación.

El Barça, necesitado de buenas noticias, ha anunciado la renovación de Joel Parra para las cuatro próximas temporadas; es decir, hasta junio de 2030. Para el conjunto de la Ciudad Condal su continuidad es fundamental, ya que en las tres campañas que lleva en el equipo se ha terminado por convertir en imprescindible. En la última temporada (2005-2026), el alero ha registrado una media de 8,5 puntos, 4,2 rebotes y 11,1 de valoración en la competición doméstica. En la Euroliga ha firmado 5,6 puntos, 3,4 rebotes y 6,8 de valoración.

Un fichaje vuela y Shengelia se lo piensa

Hasta aquí las buenas noticias. Tal y como se venía rumoreando desde hace un par de días, Moses Wright, pívot fichado para ser titular en el quinteto blaugrana, ha optado por romper el contrato que le unía al Barça para irse finalmente al Olimpia Milano, equipo que pagará una penalización de 900.000 euros a los catalanes; informa Eurohoops. Es un golpe duro, pero ojo que puede haber más...

También cansado por la inestabilidad del club, Toko Shengelia se está pensando muy seriamente continuar o no en el Barça. Al jugador interior le queda un año de contrato, pero contaría con el interés de Olympiacos, equipo que podría pagar sin problemas su liberación, la cual costaría un millón de euros. Medios griegos dicen que todo está en manos del jugador, que si quiere salir ya tiene destino asegurado; eso sí, el Barcelona peleará por su continuidad.