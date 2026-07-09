El Venezia no se rinde por Akor Adams: las diferencias con el Sevilla tras la primera reunión

El director deportivo del club italiano, Filippo Antonelli, no ha presentado una nueva oferta en la reunión mantenida este jueves, pero ESTADIO Deportivo ha podido conocer que la propuesta de la pasada semana fue superior a los 10 millones, sin llegar a los 15 que piden en Nervión. Seguirán las negociaciones

El Sevilla FC necesita hacer caja mediante traspasos que le permitan inscribir a sus nuevos fichajes (Guridi, Juan Iglesias, Sangante y el retornado Vlachodimos). Pero, lógicamente, no quiere malvender a sus mayores activos, entre los que se encuentra sin duda Akor Adams. Los 10 goles anotados la pasada campaña por el nigeriano le han colocado en el escaparate, aunque el Venezia quiere aprovechar la necesidad nervionense para llevárselo por debajo de su valor de mercado, que asciende a 15 millones de euros según la web especializada Transfermarkt.

Una toma de contacto que tendrá nuevo capítulo en las próximas horas

Esa es la cantidad que han puesto como tope mínimo en las oficinas del Sánchez-Pizjuán, donde comenzaron solicitando 20 millones. Así se lo han vuelto a comunicar hoy al director deportivo del conjunto italiano, Filippo Antonelli, que aterrizó en la capital hispalense en la noche de este pasado miércoles para reunirse con los representantes blanquirojos en la tarde del jueves.

10 millones de euros más dos en variables

En dicho cónclave, en realidad, el emisario del club del Véneto no ha presentado ninguna oferta concreta, como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo. Solo se ha tratado de una toma de contacto para conocer de primera mano las pretensiones del Sevilla FC, pues la propuesta ya fue lanzada la pasada semana. Así, aunque se informó de un primer intento de 10 millones de euros, dicha cantidad ya fue incrementada con otros dos millones en variables, como ha podido conocer esta redacción de fuentes cercanas a la entidad veneciana.

Las armas del Venezia para presionar

Antonelli se ha quedado en la capital andaluza y se espera que en las próximas horas se retomen las negociaciones. Pero el Venezia no tiene pensando llegar a las cifras que exige la entidad de Nervión, por lo que las posturas a día de hoy no están cercanas. Su arma para presionar es que ya tiene un preacuerdo cerrado con el delantero, que tiene pactados los términos de un contrato hasta 2030.

De forma paralela, además, la entidad transalpina filtra que está mirando otras opciones para reforzar su ataque. Pero Akor Adams es en verdad su objetivo número uno y por ello seguirá intentando convencer al Sevilla FC para que acepte una rebaja. Las conversaciones continuarán por tanto, aunque Antonelli no se quedará en la ciudad hispalense todo el fin de semana, pues el domingo arranca la pretemporada de su equipo y quiere estar presente en ese pistoletazo de salida.

Akor Adams ya se ha sumado al trabajo

De forma paralela, por su parte, el internacional nigeriano ha regresado también este jueves y ha realizado trabajo de gimnasio en la sesión vespertina de la plantilla en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios. Tras acabar la temporada de forma brillante como sevillista aún tuvo que afrontar unos compromisos con su selección y por ello ha gozado de unos días extra de vacaciones, pero en las próximas sesiones se incorporará con el resto del grupo a los entrenamientos sobre el césped, algo que ya hicieron los también internacionales Gabriel Suazo y Vlachodimos.

Los días de Akor Adams en el Sevilla FC, en cualquier caso, podrían estar contados. Tras ser relacionado también con el Olympique de Marsella, ha dado su visto bueno a la opción de recalar en la Serie A, pero en Nervión aprietan para obtener la mayor plusvalía posible, después de pagar 5,5 millones por su pase hace un año y medio al Montpellier. El habitual tira y afloja.