El Sevilla se abraza a la 'Vía Nigeriana': 20 millones por Akor Adams y Ejuke

El Venezia FC ha convencido al delantero con un jugoso contrato y en los próximos días presentará una nueva oferta con la que espera satisfacer las necesidades de la entidad nervionense, que también alberga esperanzas de pillar plusvalía por el extremo, con mucho mercado en el fútbol árabe

La 'Vía Nigeriana' ha aparecido en el camino del Sevilla FC como la posibilidad más fiable para poder recaudar ingresos económicos que permitan aguantar la crisis y, sobre todo, inscribir a los refuerzos que José Ignacio Navarro sea capaz de cerrar sin presupuesto alguno. En este contexto, no hay ni un solo futbolista nervionense que no esté en venta; pero el miembro del plantel más cotizado a día de hoy es Akor Adams y Chidera Ejuke está siendo movido por varios mercados. Entre los dos, la intención es ingresar algo más de 20 millones de euros. Si le sale bien, desde luego, será una jugada redonda y un balón de oxígeno muy importante.

El Venezia FC confía en cerrar el fichaje en 15 millones y Akor Adams firmaría hasta 2030

Desde la prensa italiana llevan toda la semana insistiendo con noticias que apuntan que el Venezia FC y Akor Adams tienen un acuerdo cerrado a la espera de que los clubes sean capaces de encontrarse en un punto intermedio entre los 20 millones de euros en los ha tasado el Sevilla FC a su máximo goleador de la pasada temporada y la primera propuesta del conjunto recién ascendido a Serie A, que se quedaba en la mitad.

Según confirma este mismo viernes el diario ABC, en concreto, el '9' blanquirrojo ha sido seducido con un jugoso contrato de cuatro temporadas en el que mejorará notablemente su salario en Nervión. Desde tierras venecianas anuncian que, con este 'Sí' del futbolista, los 'Leoni alati' presentarán en los próximos días una segunda propuesta que rondará los 15 millones de euros y con las que esperan satisfacer a un Sevilla FC que intentará rascar algo más.

En las últimas horas, LaLiga ha echado una mano al Sevilla FC sacando un vídeo de un minuto y medio de duración en el que condensa los mejores momentos de Akor Adams en esta pasada 2025/2026. Así, muestra imágenes de sus 10 tantos: dos al Elche CF y al Rayo Vallecano; uno a FC Barcelona, Real Oviedo, Athletic Club, Atlético de Madrid, RCD Espanyol y Villarreal CF. Además, repartió tres asistencias, con especial mención al espectacular taconazo para Batista Mendy en una goleada ante los asturianos.

El Sevilla FC tasa en unos 5 millones a Chidera Ejuke, con propuestas de Arabia Saudí y Qatar

Estas noticias sobre la posible venta de Akor Adams, coinciden con varios rumores que sitúan al también nigeriano Chidera Ejuke en la órbita del RSC Anderlecht, un club que todos los mercados suena para acoger sevillistas, que ya se llevó a varios (Delaney, Augustinsson, Dolberg...) y para el que también ha sonado el ya exnervionense Adnan Januzaj. No obstante, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, a día de hoy no hay ninguna constancia de negociación con los belgas.

Su destino más probable es el fútbol árabe, tal y como avanza el portal deportivo nigeriano Africa Foot., y el precio en el que ha sido tasado se sitúa entre los 4 y los 5 millones de euros. En este sentido, el citado medio africano se hace eco de diversas informaciones que también han situado a Ejuke en la órbita de equipos como el Bayer Leverkusen alemán, los ingleses del Fulham, Sunderland o Leeds United e incluso con una hipotética vuelta a la liga rusa (jugó en el CSKA Moscú); pero deja claro que las únicas propuestas más o menos firmes que maneja proceden de equipos de Arabia Saudí y de Qatar.