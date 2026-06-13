El Sevilla mueve a Akor Adams en el mercado: el precio fijado por el nigeriano

Hay clubes interesados por el delantero en varias ligas, pero de momento no se llega a las cantidades que desea el club de Nervión, que lo considera la mejor oportunidad para generar una importante y necesaria plusvalía

Un verano más, el Sevilla FC necesita vender. La gran solución llegaría mediante una ampliación de capital que permitiría afrontar el mercado de verano con otras expectativas. Para ello, los máximos accionistas han elegido ya a un nuevo posible comprador, como ha desvelado ESTADIO Deportivo. Pero mientras dure ese proceso, la hoja de ruta está clara: fichajes gratis o a muy bajo coste y traspasos para seguir reduciendo las pérdidas. Para este último fin, hay varios nombres subrayados en rojo, cobrando fuerza en las últimas horas el de Akor Adams.

La paulatina devaluación de la plantilla provoca que en esta ocasión no haya activos del nivel de Lukébakio o Badé, que hace un año dejaron casi 50 millones de euros en las arcas con sus traspasos al Benfica y el Bayer Leverkusen, respectivamente, sumándose también a ellos la venta de Stanis Idumbo al Mónaco por otros 10 millones. Pero dentro de los jugadores 'vendibles' que existen en el actual plantel, los dirigentes nervionenses consideran que el delantero nigeriano es uno de los que más cartel tiene, aspirando a llegar a cantidades parecidas a las conseguidas con el extremo belga o el central galo.

La gran diferencia con Agoumé

Así, según ha informado 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio, el Sevilla FC ya mueve a Akor Adams en el mercado. Su buena temporada se ha traducido en una importante subida de su valor, que ha alcanzando los 15 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, lo que le convierte en el sevillista con mayor cotización junto a Lucien Agoumé. Pero por el mediocentro francés se han pagado 8 millones de euros al Inter de Milan para controlar el 90% de su pase, lo que hace difícil obtener una importante plusvalía que sí sería más sencilla con el ariete africano, que costó 5,5 millones.

Los números de Akor Adams

El de Kogi State aterrizó en el Sánchez-Pizjuán en el mercado invernal de la pasada campaña procedente del Montepellier. Pero la apuesta de Víctor Orta resultó fallida en un primer momento, pues sus problemas físicos solo le permitieron jugar cuatro partidos sin ver portería. Este último curso, sin embargo, el que fuese también jugador del Lillestrom noruego ha sido pieza clave en la permanencia con 10 dianas y tres asistencias en 32 encuentros en LaLiga. Algunos de sus goles han valido su peso en oro, como los firmados ante Espanyol y Villarreal, lo que le ha catapultado al pico más alto de valoración de su carrera. Pero en Nervión quieren más.

Entre 20 y 25 millones de euros

A sus 26 años, Akor Adams está en la agenda de clubes de diferentes ligas, pero según el diario AS, de momento ninguno de ellos llega al precio da salida estipulado por el Sevilla FC: entre 20 y 25 millones de euros. También ha habido sondeos desde Oriente Medio, pero de momento esa opción no convence al atacante, que tiene contrato en vigor hasta 2029.

También eleva su caché con Nigeria

La clasificación de Nigeria para el Mundial habría ayudado sin duda para sacar la máxima tajada posible. Pero Akor Adams ha aprovechado también los amistosos disputados por su selección en el epílogo de la temporada para sumar un nuevo tanto ante Portugal, siendo cuatro los que ha conseguido en sus últimas ocho comparecencias como internacional. Un rendimiento lejos de Nervión que también suma para elevar su caché.

La opción del Olympique de Marsella

De momento, el primer equipo con el que se le ha vinculado es el Olympique de Marsella, apuntándose una posible oferta de 18 millones, con bonus incluidos, y otra que buscaría abaratar el pase con Neal Maupay. Pero el delantero sevillista, mientras es movido en el mercado, asiste a su incierto futuro con tranquilidad. "Siempre hay muchos rumores. No es algo que me preocupe ahora mismo; tengo contrato con el Sevilla. Todo depende de lo que pase, pero estoy feliz allí", señaló recientemente.