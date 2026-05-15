Akor Adams se convierte en el talismán del Sevilla: 10 goles, en 9 partidos, que han dado 12 puntos...

... y sin ninguna derrota. El nigeriano, que tardó nueve meses en marcar su primera diana, se ha convertido en una de los principales argumentos para la permanencia del club nervionense

Akor Adams llegó al Sevilla FC en enero de 2025 por 5,5 millones de euros procedente del Montpellier HSC, pero lo único que Xavier García Pimienta conoció de él fueron los tres partes médicos que fue encadenando sin apenas vestirse de corto ni mucho menos ver portería. Joaquín Caparrós suplió al catalán en los últimos siete encuentros y nunca pudo contar con el africano, que a pesar de ello fue señalado con el único '9' específico en el 'proyecto coste cero' que Antonio Cordón le montó a Matías Almeyda.

Con sus virtudes y sus defectos, con detractores y partidarios, lo que nadie puede discutir es su condición de talismán nervionense: en esta 25/26 ha llegado a 10 goles después de marcar en nueve partidos de esta temporada que se han resuelto con un favorable saldo de siete victorias y dos empates, sin derrotas. Esa decena de tantos, además, se han traducido directamente en 12 puntos de los 43 de los blanquirrojos.

Los 10 goles de Akor Adams con el Sevilla FC

Su primer gol, su estreno esta temporada y también como sevillista, llegó nueve meses después de su fichaje en el mercado invernal de 2025: el 28 de septiembre ante el Rayo Vallecano y el Sevilla FC ganó 0-1. Le cogió el gustillo y repitió una semana después para cerrar la goleada por 4-1 al FC Barcelona el 5 de octubre. Ya no volvería a ver portería hasta que abrió el marcador en el 4-0 contra el Real Oviedo, el 14 de diciembre, justo antes de irse de la Copa de África con la selección de Nigeria.

Su regreso no pudo ser mejor: después de más de un mes de concentración y apenas unas horas después de volver de Marruecos, tras colgarse la medalla de bronce con las 'Súper Águilas Verdes' y sin ni siquiera poder entrenarse con sus compañeros, salió desde el banquillo en un duelo celebrado el 19 de enero que el Elche CF ganaba por 2-0 y que acabó con 2-2 gracias al doblete del '9' blanquirrojo; quien el 24 de enero anotaba la diana de la victoria ante el Athletic Club (2-1). El 9 de marzo marcó de nuevo en un empate contra el Rayo Vallecano (1-1) y ya se reservó hasta esta recta final.

El 11 de abril inauguró el electrónico del Sánchez-Pizjuán frente al Atlético de Madrid (2-1) y, después de enlazar varios encuentros como suplente -incluso se quedó sin jugar contra la Real Sociedad, por tercera vez ha enlazado dos jornadas seguidas viendo portería con los tantos de las remontadas frente al RCD Espanyol (2-1), el sábado de la semana pasada en el 'Manicomio de Nervión', y el pasado miércoles en el Estadio de La Cerámica ante un Villarreal CF que se había puesto 2-0 en el tramo inicial y acabaría perdiendo por 2-3.

Los máximos goleadores del Sevilla FC en la 2025/2026