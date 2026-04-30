El Sevilla, contra su propia historia: falta de gol, síntoma crónico de una nueva realidad

Conocido a lo largo de los años por darle su dorsal 9 a delanteros que acabaron grabando sus nombres en los anales de LaLiga, el club nervionense lleva años encadenando cifras anotadoras bastante pobres

El Sevilla FC ha sido históricamente la casa de grandes delanteros. Nombres como los de Campanal I, José Díaz 'Pepillo', Raimundo Blanco, Miguel López Torrontegui, Juan Arza, Juan Araujo, Baby Acosta, Anton Polster, Davor Suker, Freddy Kanouté, Luis Fabiano Clemente, Álvaro Negredo, Carlos Bacca, Kévin Gameiro, Wissam Ben Yedder o Youssef En-Nesyri salen en un somero repaso histórico. Por eso chirría especialmente ver al conjunto nervionense perder ante equipos como Real Oviedo o Levante UD sin llegar a disparar a portería o tener que descender tantísimas posiciones en la lista del Pichichi para encontrar a un representante blanquirrojo.

Alzarse con el trofeo al máximo goleador no es nada fácil, como prueba que sólo en toda la historia sólo lo haya conseguido Arza, con sus 29 dianas en la lejana 1954/1955, y ni siquiera los 33 de Polster en 1990 o los 24 de Luis Fabiano (2008) o Davor Suker (1994) sirvieron para lograr el título. No obstante, tampoco es normal que el mejor realizador del Sevilla FC en esta 2025/2026 tenga por delante a otros 22 futbolistas de LaLiga y sólo sume 8 tantos; como es el caso de Akor Adams.

Y lo que es peor aún: que no es un mal año. Los lamentos por la falta de pegada no son exclusivos de los García Plaza, Almeyda o García Pimienta. Se están convirtiendo en un mal endémico. Víctor Orta se fue sin ver ni un solo gol de sus delanteros fichados (los 8 de Akor le han pillado en Valladolid). Las cifras hablan por si solas. En las últimas 10 temporadas sólo ha habido un jugador del Sevilla FC que haya superado los 15 goles en Liga: fue En-Nesyri, en la 23/24 (16) y en la 20/21 (18). Ni hablar ya de guarismos mayores, pues para encontrar un ariete que alcanzase la barrera de los 20 goles hay que irse a la 14/15, cuando Carlos Bacca celebró 20.

Un Sevilla sin pólvora para librar su cuarta guerra por eludir el descenso

La crítica a la escasa pólvora en Nervión es aún más pertinente viendo lo que tienen el resto de equipos. No ya, los de la zona alta, sino sus rivales directos en esta nueva realidad. Luchando por el descenso está el RCD Mallorca pese a los 21 goles de Vedat Muriqi y en mitad de tabla está CA Osasuna con los 16 de Ante Budimir. El Deportivo Alavés tiene a Lucas Boyé con 11 y a Toni Martínez con 10, que son los que suma Jorge de Frutos para el Rayo Vallecano.

En el Elche CF tampoco alcanza nadie la decena goleadora pero André Silva suma 9 y Rafa Mir lleva 8; 9 también tienen Fede Viñas en el Oviedo, Gorka Guruzeta en el Athletic Club, Vladyslav Vanat en el Girona FC y Hugo Duro en el Valencia CF... En el Sevilla FC, por detrás de Akor Adams (8) sólo asoman los 5 de Isaac Romero y Djibril Sow o los 4 de Rubén Vargas. El mensaje es claro: urge gol. Los números explican bien por qué está metido donde está metido.

Las mejores marcas goleadoras del Sevilla FC en las 10 últimas ligas

Ya de por sí cuesta encontrar jugadores con más de 10 goles en estos cuatro años de lucha en la zona baja de la tabla, desde 2019 no se cuentan dos sevillistas por encima de la decena, Wissam Ben Yedder y Pablo Sarabia. Atrás quedaron tiempos muchomejores como la 13/14: Gameiro (15), Bacca (14) y Rakitic (12). O la 10/11, con Negredo (20), Kanouté (12) y Luisfa (10). Era otra época.

25/26 : Akor Adams (8), Isaac y Sow (5)

: Akor Adams (8), Isaac y Sow (5) 24/25 : Lukébakio (11), Juanlu (4)

: Lukébakio (11), Juanlu (4) 23/24 : En-Nesyri (16), Lukébakio (5)

: En-Nesyri (16), Lukébakio (5) 22/23 : En-Nesyri (8), Lamela y Rafa Mir (6)

: En-Nesyri (8), Lamela y Rafa Mir (6) 21/22 : Rafa Mir (10) y Ocampos (8)

: Rafa Mir (10) y Ocampos (8) 20/21 : En-Nesyri (18) y Ocampos (6)

: En-Nesyri (18) y Ocampos (6) 19/20 : Ocampos (14) y De Jong (6)

: Ocampos (14) y De Jong (6) 18/19 : Ben Yedder (18) y Sarabia (13)

: Ben Yedder (18) y Sarabia (13) 17/18 : Ben Yedder (9) y Muriel (7)

: Ben Yedder (9) y Muriel (7) 16/17 : Ben Yedder (11) y Sarabia (8)

Las mejores marcas goleadoras del Sevilla FC en la historia de LaLiga

Sólo una vez un jugador del Sevilla FC ha superado la treintena de goles en una liga de Primera división, mientras que a la veintena se ha llegado en 11 ocasiones.