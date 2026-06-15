Mundial 2026 | Partidos de hoy lunes 15 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan España-Cabo Verde, Bélgica-Egipto, Costa de Marfil - Ecuador, Suecia - Túnez

La Selección española debuta ante Cabo Verde en Atlanta en una jornada que también cruza a Bélgica con Egipto, Costa de Marfil con Ecuador y Suecia con Túnez

El Mundial 2026 vive este lunes 15 de junio una de sus primeras jornadas fuertes, con cuatro partidos repartidos entre la madrugada, la tarde y la noche en horario peninsular español. España entra en escena ante Cabo Verde en Atlanta, dentro del Grupo H, en un día que también tendrá duelos de los grupos E, F y G.

La jornada arrancará de madrugada con Costa de Marfil - Ecuador y Suecia - Túnez. Más tarde llegará el debut de la Selección española y, ya por la noche, Bélgica y Egipto cerrarán el día desde Seattle.

Partidos de hoy lunes 15 de junio del Mundial 2026 en hora española

El calendario del Mundial obliga a mirar con atención los horarios en España. Algunos partidos se juegan el domingo 14 de junio en América, pero entran ya en la madrugada del lunes 15 para el público español.

El primer encuentro del día será el Costa de Marfil - Ecuador, correspondiente al Grupo E, en Philadelphia Stadium. Después llegará el Suecia - Túnez, del Grupo F, en Monterrey Stadium.

El tramo más cómodo para España será el de la tarde. La selección de Luis de la Fuente jugará a las 18.00 horas ante Cabo Verde, mientras que Bélgica y Egipto cerrarán la jornada a las 21.00 horas.

Costa de Marfil - Ecuador (Grupo E, 01.00 horas, Philadelphia Stadium)

Suecia - Túnez (Grupo F, 04.00 horas, Monterrey Stadium)

España - Cabo Verde (Grupo H, 18.00 horas, Atlanta Stadium)

Bélgica - Egipto (Grupo G, 21.00 horas, Seattle Stadium)

España debuta ante Cabo Verde en Atlanta con la obligación de mandar

España abre su Mundial 2026 ante Cabo Verde en Atlanta, en un partido que llega con una lectura clara. La Selección española parte como favorita, pero el estreno siempre tiene un punto de riesgo añadido, más aún ante un rival que vive una cita histórica.

Cabo Verde disputa su primer Mundial y aterriza en el torneo con la energía propia de una selección que no tiene nada que perder. Para España, en cambio, el duelo mide su autoridad desde el primer día y puede marcar el tono de un Grupo H compartido también con Uruguay y Arabia Saudí.

El partido se jugará a las 18.00 horas en España, un horario perfecto para el seguimiento televisivo. La selección de Luis de la Fuente necesita empezar con tres puntos para llegar con margen a los siguientes compromisos y evitar urgencias innecesarias.

Dónde ver en TV todos los partidos de hoy del Mundial 2026

En España, RTVE emitirá en abierto los partidos de la Selección española y una selección de encuentros destacados del Mundial. Por tanto, el España - Cabo Verde será el gran partido gratuito de este lunes 15 de junio, pudiéndose seguir a través de La 1 y RTVE Play.

Para seguir la jornada completa, la referencia será DAZN, que dispone de la emisión de los 104 encuentros del torneo. También podrán acceder a esos contenidos los usuarios que tengan contratado el paquete de fútbol a través de Movistar + u Orange TV.

La agenda queda clara: madrugada para Costa de Marfil - Ecuador y Suecia - Túnez, tarde para España - Cabo Verde y noche para Bélgica - Egipto. Un lunes largo, con La Roja en el centro y tres partidos más que pueden empezar a ordenar varios grupos.