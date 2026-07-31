Contundente respuesta de la FIFA al ultimátum de la UEFA: "Nadie está vendiendo el fútbol"

El organismo liderado por Gianni Infantino defiende del proyecto FFE y recalca "información errónea", insiste en que "es una oportunidad, no una obligación" y que la FIFA jamás consideraría vender el fútbol

La FIFA ha querido salir al paso en el día de hoy de las críticas que ha recibido el organismo por su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). La UEFA y la Concacaf se mostraron abiertamente reacias a lo que propuso el organismo que lidera Gianni Infantino. Por su parte, el dirigiente salió en su defensa con un comunicado: "Forma parte de un proceso democrático y, sobre todo, es una oportunidad, no una obligación".

Cabe recordar que cada Asociación Miembro que termine participando en la venta de una participación en FFE se embolsará unos 20 millones de dolares a partir del 1 de enero de 2027, tal y como apuntó la FIFA: "En total para el ciclo que viene, cada asociación miembro tendrá la posibilidad de ingresar hasta 40 millones de dólares. En 12 años en un ciclo de tres Mundiales esto representaría pagos en efectivo de 86 millones de dólares".

La FIFA lamenta "La información errónea publicada en los medios de comunicación"

En este sentido, la FIFA ha lamentado la información que ha surgido en los diferentes medios a raiz de la propuesta de Gianni Infantino: "La información errónea publicada en los medios de comunicación interrumpió el proceso de consulta previsto. Continuaremos con este proceso de consulta para garantizar que cada Asociación Miembro pueda expresar su voto basándose en hechos".

La FIFA cargó contra la UEFA por su acusación en el día de ayer, que apuntaba que "esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar". Ante ello, el organismo liderado por Gianni Infantino no ha tardado en responder: "Ninguna entidad puede arrogarse la representación de las 211 asociaciones miembro de todo el mundo".

LA FIFA explica sus intencioness con el proyecto FFE

La FIFA insistió con sus intenciones con el proyecto lanzado: "Hemos escuchado las opiniones de las respectivas confederaciones en relación con la propuesta de creación de FIFA Forward Enterprise (FFE) y nos gustaría abordar los problemas que han surgido desde la publicación inicial de la noticia en los medios de comunicación el martes".

Por ello, el organismo liderado por Gianni Infantino explica que "la iniciativa FFE se ha propuesto únicamente para garantizar que todas las Asociaciones Miembro de la FIFA (AM) tengan la oportunidad de participar activamente en el desarrollo comercial del fútbol en sus respectivos países, y que esto no se produzca a costa del espíritu ni de la gobernanza de la FIFA ni del fútbol en sí".

La FIFA, tajante: "Nadie está vendiendo fútbol, esto no es algo que la FIFA jamás consideraría"

La FIFA aclaró, tras el boicot de la UEFA, que "todos tienen derecho a expresar su oposición y a solicitar aclaraciones, pero ninguna entidad puede pretender representar a las 211 federaciones mundiales. Cada federación debe tener la oportunidad de revisar la propuesta y participar en la configuración de su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA".

“La FFE trasladaría las actividades comerciales y operativas de organización de eventos de la FIFA a una filial que la propia FIFA poseería y controlaría de forma permanente. El valor comercial generado se repartiría entre las 211 asociaciones miembro, permitiendo a cada una de ellas realizar inversiones significativas en el fútbol de sus respectivos países".

Con todo ello, Gianni Infantino, como hizo ayer con un comunicado oficial, espera convencer a la FIFA y al resto de organismos para seguir adelanta con el proyecto FFE: "Es una oportunidad de oro para impulsar el desarrollo del fútbol a nivel mundial. Pero insistimos, se trata solo de una oferta, no de una obligación. Tenemos el deber fiduciario de hacerlo y estamos aquí para discutirlo con todos".