La UEFA respalda un boicot a la FIFA que amenaza el Mundial de 2030

Las 55 federaciones europeas respaldan recurrir al boicot si Gianni Infantino mantiene su plan para incorporar inversores privados al negocio comercial de los Mundiales de la FIFA

La UEFA ha decidido utilizar su arma más contundente contra la FIFA. Sus 55 federaciones miembro respaldan un posible boicot a todas las competiciones organizadas por el máximo organismo internacional si Gianni Infantino mantiene su proyecto para incorporar capital privado al negocio de los Mundiales.

La postura fue consensuada durante una reunión extraordinaria celebrada este jueves. No supone una retirada inmediata de las selecciones europeas, sino una amenaza condicionada a que la FIFA continúe adelante con una operación valorada en unos 20.000 millones de dólares.

Las 55 federaciones de la UEFA cierran filas contra Infantino

Como ha publicado la UEFA en un comunicado oficial, las diferentes asociaciones europeas apoyaron de manera unánime utilizar el boicot si la FIFA no abandona o modifica sustancialmente su proyecto. La respuesta incluiría la retirada de los equipos europeos de las competiciones masculinas, femeninas y de categorías inferiores organizadas por la FIFA. También podría alcanzar al Mundial de Clubes, lo que ampliaría el conflicto a las principales entidades del continente.

La UEFA todavía no ha activado ninguna retirada ni ha fijado una fecha para ejecutarla. El acuerdo funciona, por ahora, como una herramienta de presión destinada a frenar el proyecto antes de que sea aprobado por el Consejo y las asociaciones que integran la FIFA.

La unanimidad resulta especialmente relevante. Para que la amenaza fuese creíble, Aleksander Ceferin necesitaba evitar divisiones entre las 55 federaciones europeas. La FIFA podía confiar en que los intereses económicos particulares debilitasen la respuesta, pero la primera reunión ha trasladado una imagen de unidad.

FIFA Forward Enterprise provoca una ruptura histórica en el fútbol

El origen del enfrentamiento es FIFA Forward Enterprise, una nueva empresa que agruparía los derechos comerciales y la organización operativa de los torneos de la FIFA. Su actividad comprendería retransmisiones, patrocinios, entradas, licencias y otras fuentes de ingresos, estando la venta de acciones muy ligada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La FIFA pretende captar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de participaciones minoritarias y sin capacidad de control. La valoración inicial de la empresa alcanzaría los 20.000 millones.

Gianni Infantino defiende que esta estructura permitiría explotar mejor el potencial económico de las competiciones y elevar la inversión destinada al desarrollo del fútbol. El organismo asegura que mantendría el control exclusivo sobre la gobernanza, los reglamentos, el calendario y las decisiones deportivas.

El proyecto necesita el apoyo de una mayoría de las 211 federaciones nacionales y las aprobaciones correspondientes del Consejo de la FIFA. Por tanto, todavía es una propuesta y no una operación definitivamente ejecutada. La FIFA explica aquí el funcionamiento y las cifras de su iniciativa.

La UEFA denuncia falta de transparencia en la operación de Infantino

El problema europeo no reside únicamente en la entrada de inversores. La UEFA denuncia que una transformación de semejante importancia se ha planteado sin consultar previamente a las confederaciones, las federaciones nacionales, los clubes, los jugadores o los aficionados.

“Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar”, afirmó el organismo europeo en su primera reacción. También advirtió de que “el alma y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar”.

La frase más contundente resumió el fondo del conflicto: “No es de la FIFA para venderlo”. El comunicado oficial de la UEFA cuestiona expresamente la transparencia del proyecto. Europa teme que la entrada de capital privado termine condicionando decisiones deportivas. Aunque la FIFA promete conservar el control, los inversores necesitarían aumentar el valor de su participación mediante más ingresos, partidos, competiciones o ventanas comerciales.

La FIFA ofrece hasta 40 millones a cada federación

Infantino dispone de un argumento especialmente poderoso para conseguir apoyos: el dinero. Cada asociación podría acceder a 20 millones de dólares extraordinarios mediante el nuevo programa Fast Forward y recibir otros 20 millones durante el ciclo 2027-2030.

La cantidad resulta difícil de rechazar para muchas federaciones pequeñas, cuyos presupuestos dependen considerablemente de las aportaciones de la FIFA. El organismo prevé elevar progresivamente esos fondos hasta los 22 millones por asociación en el ciclo 2031-2034 y los 24 millones entre 2035 y 2038.

La UEFA interpreta este mecanismo como una forma de presionar a las federaciones para que acepten rápidamente una estructura cuyas consecuencias jurídicas, financieras y políticas no han podido estudiar en profundidad.

La FIFA, por el contrario, lo presenta como una democratización de los ingresos del fútbol. Su versión sostiene que el valor generado por los Mundiales debe llegar a todas las asociaciones, independientemente de su tamaño o capacidad comercial.

España queda atrapada entre el boicot y el Mundial de 2030

La escalada afecta directamente a España. La RFEF forma parte de las 55 asociaciones de la UEFA y el país organizará junto con Portugal y Marruecos el Mundial masculino de 2030.

Una retirada europea pondría contra las cuerdas el torneo antes incluso de comenzar. España y Portugal pertenecerían al bloque que amenaza con no participar, mientras Marruecos está integrado en una Confederación Africana que se ha mostrado más receptiva a estudiar el proyecto de Infantino.

El impacto deportivo también sería enorme. Europa contó con 16 participantes en el Mundial de 2026 y aporta buena parte de las selecciones, jugadores, clubes, audiencias y contratos televisivos que sostienen el valor comercial de la competición.

España, además, es la vigente campeona mundial masculina y femenina. Un torneo sin las principales selecciones europeas perdería buena parte de su legitimidad, atractivo deportivo y capacidad para generar ingresos.

El conflicto alcanzaría igualmente a los clubes españoles. Si el boicot se extendiese a todas las competiciones de la FIFA, los equipos europeos clasificados para futuras ediciones del Mundial de Clubes también tendrían que renunciar.

Comunicado oficial de la UEFA sobre el proyecto FIFA Forward Enterprise

"La UEFA y sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA.La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados.La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta.Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal importancia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin ninguna consulta significativa con quienes tienen encomendada la gestión de este deporte. Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial.Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la apropiación irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o asumir las consecuencias. No se trata de una «decisión democrática», sino de una gobernanza basada en la intimidación: un acto de coacción indigno de una institución a la que se le ha confiado la gestión del fútbol mundial.Pero nuestra oposición va mucho más allá del proceso.En el momento en que los inversores externos adquieran participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambiará para siempre. La rentabilidad comercial se convertirá en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se convertirán en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de las competiciones y cada decisión que dé forma al futuro del fútbol ya no estará motivada por lo que mejor sirva al deporte, sino por lo que mejor sirva a los accionistas.Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede verse dictado por las expectativas de aquellos cuyo principal deber es maximizar la rentabilidad financiera. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a la rentabilidad de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro en aras del beneficio económico.La postura de Europa es clara. Nunca otorgaremos legitimidad a este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender lo que simplemente se le ha confiado en nombre de la próxima generación.Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se haya abandonado por completo y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada.Que nadie tenga ninguna duda: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación.

Hay momentos en los que las instituciones no se juzgan por lo que están dispuestas a aceptar, sino por aquello en lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos.Hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta".