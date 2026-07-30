Presión contra Messi y adiós a su premio Princesa de Asturias

La entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 a Leo Messi ha desatado una fuerte polémica. Decenas de campañas de recogida de firmas reclaman revisar el galardón tras la final del Mundial, al considerar que la actitud del argentino no representa los valores del reconocimiento

Lo que hace apenas unas semanas era un reconocimiento prácticamente unánime a la trayectoria de Leo Messi se ha convertido en motivo de debate. El Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, concedido al capitán argentino el pasado mes de junio, está siendo objeto de un aumento de debate social después de que miles de aficionados impulsaran varias campañas para solicitar que la distinción sea retirada o, al menos, revisada.

El origen de la polémica se encuentra en los acontecimientos que rodearon la final del Mundial entre España y Argentina. Tanto algunas acciones del propio Messi durante el encuentro como los incidentes protagonizados por parte de la delegación argentina tras el pitido final han llevado a numerosos seguidores a cuestionar si el futbolista representa los valores que el galardón pretende reconocer.

Las firmas aumentan tras la final

En apenas una semana se han puesto en marcha más de una treintena de campañas de recogida de firmas para pedir a la Fundación Princesa de Asturias que reconsidere su decisión.

Una de las iniciativas ya ha superado las 1.500 peticiones y sostiene que el comportamiento del delantero argentino durante la final no fue compatible con los principios de respeto y deportividad que promueve el premio.

Otra de los puntos tomado en cuenta fue que se hiciera una eventual revisión de la concesión para que esto sirviera para reforzar la credibilidad de unos galardones que históricamente han distinguido no solo el rendimiento deportivo, sino también el comportamiento ejemplar de sus premiados.

Las críticas se han visto alimentadas por la difusión de numerosos vídeos en redes sociales que recopilan diferentes acciones protagonizadas por Messi durante la final del Mundial. Entre ellas, algunos aficionados destacan sus protestas al colegiado, su petición de sanción para Marc Cucurella durante una discusión sobre el terreno de juego o un lance con Mikel Merino que también ha generado comentarios entre los seguidores.

La actuación de Argentina, también bajo la lupa

El debate no gira únicamente alrededor de Messi. La conducta de varios integrantes de la selección argentina tras la derrota frente a España también ha aumentado la presión sobre la selección Albiceleste.

Los altercados registrados al término del encuentro donde varios futbolistas argentinos se enfrentaron a jugadores españoles, ya están siendo investigados por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Además, la celebración posterior incluyó la exhibición de una pancarta con el mensaje "Las Malvinas son argentinas", un gesto que también ha provocado críticas y forma parte del contexto que ha alimentado el debate sobre la imagen ofrecida por la expedición argentina.

La FIFA mantiene abierto un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y contra varios futbolistas por presuntas infracciones del reglamento disciplinario, entre ellas conductas antideportivas durante y después de la final.

Por su parte, el seleccionador español, Luis de la Fuente, calificó los incidentes como "intolerables" e "inaceptables", reclamando que este tipo de comportamientos no tienen cabida en un evento de la magnitud de un Mundial.

Un reconocimiento basado en los valores

Cuando el jurado anunció la concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes a Messi el pasado 3 de junio, destacó aspectos de Lionel Messi que iban mucho más allá de sus logros deportivos como su brillante trayectoria, su compromiso solidario, su humildad, su capacidad de liderazgo y su comportamiento ejemplar dentro y fuera del terreno de juego.

Precisamente esos argumentos son ahora los que cuestionan quienes impulsan las campañas de recogida de firmas, al considerar que los acontecimientos vividos en la final del Mundial no encajan con los principios que representa el galardón.

Por el momento, la Fundación Princesa de Asturias no ha anunciado ninguna modificación del proceso ni ha dado señales de que vaya a revisar la decisión adoptada por el jurado. La ceremonia de entrega continúa prevista para el próximo mes de octubre, aunque el debate en torno a la figura de Messi y al prestigioso premio sigue creciendo con el paso de los días.