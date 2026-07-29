Carlos Alcaraz confirma su regreso a lo grande

Doble presencia del murciano tras el US Open y la gira asiática en los dos torneos más mediáticos fuera del circuito

Carlos Alcaraz va despejando dudas sobre su regreso y aunque está por ver en que condiciones lo hará tras cuatro meses de parón y si estará para competir en el US Open, lo que parece claro es que no tiene ninguna duda de que no le quedarán secuelas de su lesión de muñeca y que podrá afrontar con normalidad el tramo final de la temporada.

De hecho, en las últimas horas se ha confirmado su presencia en los dos torneos de 'exhibición' más conocidos que hay ahora mismo: la Laver Cup y el Six Kings Slam.

Precisamente, este último, ha dado a conocer a los seis tenistas que competirán entre el 21 y el 24 de octubre en Riad (Arabia Saudí). Un cuadro en el que destacan los nombres de los tres primeros del ranking o de un Novak Djokovic que acaba con ello con las pocas dudas que hay sobre su continuidad más allá del US Open.

Junto a Carlos Alcaraz y a Novak Djokovic también estarán Jannik Sinner, que defiende título, Alexander Zverev, Taylor Fritz y un Alex de Miñaur que se estrena en el torneo que más dinero reparte. "Desde su debut en 2024, el Six Kings Slam ha reunido a los nombres más grandes del mundo en el tenis masculino, estableciéndose rápidamente como uno de los eventos más destacados de la temporada de Riyadh", señala la organización en un comunicado.

Carlos Alcaraz ha sido subcampeón en las dos ediciones disputadas, en las que ha perdido la final ante Jannik Sinner. Aún no queda claro cómo quedarán compuestos los cabezas de serie, ya que los dos primeros pasan directamente a semifinales. Ahí no se mira el ranking y lo decide la organización. En 2024 fueron Djokovic y Nadal, pese a que no eran los que mejor ranking tenían. Y, en 2025, se le dio más protagonismo a Alcaraz, aunque en el momento de anunciar el cartel era Sinner aún el número uno, que luego perdería.

Casper Ruud, junto a Carlos Alcaraz en la Laver Cup

Si bien el torneo saudí es a finales de octubre y llega después de la gira asiática, la confirmación de que la recuperación de Alcaraz va por buen camino llega también tras asegurar su presencia en la Laver Cup, que se disputa un mes antes, del 25 al 27 de septiembre en el O2 Arena de Londres.

La organización ha anunciado el último nombre que quedaba para completar el equipo Europa y ya están los dos conjuntos completos. Ése será un Casper Ruud que participa por sexta vez en la Laver Cup. El noruego estará junto a Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Rafa Jódar, Flavio Cobolli y Jakub Mensik representando al equipo europeo.

Tratarán de recuperar el título ante un potente conjunto del Mundo, en el que estarán Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Tommy Paul, Alexander Bublik, Ben Shelton y Learner Tien. Andre Agassi y Yannick Noah son los respectivos capitanes de cada uno de los dos equipos.