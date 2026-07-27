A Carlos Alcaraz se le acaba su baja laboral más larga

El tenista murciano está a punto de reaparecer en las pistas. Salvo contratiempo de última hora, lo hará en Cincinnati

Carlos Alcaraz ha igualado ya los 104 días sin disputar un partido de competición que ya pasó entre finales de 2022 y comienzos de 2023 y el joven tenista murciano, que tiene previsto reaparecer dentro de dos semanas en Cincinnati, constatará su mayor periodo de baja desde que es profesional (2020).

El palmareño, quien cumplió 23 años el pasado 5 de mayo, lleva semanas entrenándose cada vez forzando algo más y está inscrito en el Masters 1000 de Cincinnati, en el que defenderá el título conquistado el año pasado.

Ese torneo, que se disputará del 13 al 23 de agosto, debe servirle como rodaje para el Abierto de Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada, que ganó en 2022 y 2025, para el que está igualmente entre los inscritos y que se desarrollará entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre.

Alcaraz, si no hay un contratiempo que se lo impida, viajará a América para esta gira sobre pista dura con las lógicas reservas propias de haber estado más de tres meses y medio inactivo, pero con la ambición y la confianza que le otorgan lo hecho ya en el circuito -26 trofeos, entre ellos siete major: US Open 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024, Roland Garros 2024 y 2025 y Abierto de Australia 2026-.

Su anterior baja más larga

El 4 de noviembre de 2022 perdió ante el danés Holger Rune en los cuartos de final del Masters 1000 de París en un encuentro que no concluyó por problemas físicos (cayó 3-6, 6-6 y retirada).

El jugador que entonces entrenaba Juan Carlos Ferrero -ahora lo hace Samuel López- sintió molestias en el abdominal y a ese problema, cuando ya estaba recuperado, se le sumó una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Eso hizo que se perdiera los últimos torneos de 2022, entre ellos las Nitto ATP Finals, y el inicio de 2023 con el Abierto de Australia como principal ausencia.

Regresó a la competición el 16 de febrero enfrentándose al serbio Laslo Djere en el ATP 250 de Buenos Aires con victoria por 6-2, 4-6 y 6-2.

Fueron 104 días sin un encuentro del circuito, aunque el hecho de que coincidiera con el parón navideño lo hizo algo más llevadero que ahora. Ese mismo periodo de tiempo ha transcurrido desde el referido 14 de abril y Alcaraz, actual número 3 del ranking ATP -aparece tras el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev- se perdió sucesivamente el Masters 1000 de Madrid y Roma, Roland Garros, el ATP 500 de Queen's y Wimbledon.

Su último encuentro es el que disputó en el ATP 500 de Barcelona frente al finlandés Otto Virtanen, al que venció por 6-4 y 6-2 ya con molestias en la muñeca derecha como consecuencia de una tenosinovitis.

Además, tras ese largo periodo sin competir hace tres años y medio regresó conquistando el título en Buenos Aires, fue subcampeón en el ATP 500 de Río de Janeiro, se proclamó ganador también en el Masters 1000 de Indian Wells, llegó a semifinales en el de Miami y levantó el trofeo en Barcelona y en Madrid.

Fueron, por lo tanto, cuatro títulos en seis torneos y 29 partidos ganados de 31 jugados después de los problemas físicos de entonces. Eso sí, según algunos expertos esta lesión podría acabar afectándole mucho más en su juego en su regreso.