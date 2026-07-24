Sinner deja inacabada su gran obra de 2026: una retirada inesperada

El italiano ha sorprendido a todos con una decisión que ha tomado respecto a su hoja de ruta. Djokovic ha hecho lo mismo y han dejado

Sinner no quiere más récords. El italiano ha tomado nota de lo que le ha pasado a Carlos Alcaraz y prefiere curarse en salud, nunca mejor dicho. Tras la conquista de su segundo Wimbledon, el tenista transalpino ha decidido parar antes de centrarse en el último Grand Slam de la temporada, el US Open.

Y lo ha hecho para desgracia del Masters 1000 de Canadá. El de San Candido tenía la oportunidad de conseguir algo tan histórico como conseguir los nueve torneos de esta categoría que se disputan a lo largo de la temporada.

Después de haber conquistado los cinco primeros que se han disputado hasta la fecha en el presente curso, Sinner ha tomado la firme decisión de dejar inacabada la que podría ser su obra cumbre de 2026.

Tras imponerse en París, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, logrando ser el primer jugador de la historia en ganar cinco Masters 1000 consecutivos, todos estaban ya expectantes para ver si hacía lo mismo en los que quedaban: Canadá, Cincinnati, Shanghái y París.

Pues bien, el primero de ellos ya se ha enterado que deberá retirar su nombre de un cartel que se ha quedado sin tres grandes espadas del circuito masculino. Pese a ello, Sinner seguirá teniendo la posibilidad de batir el registro de Novak Djokovic en 2015, quien sumó seis Masters 1000 en una misma temporada.

Carlos Alcaraz y Djokovic, tampoco

La ausencia de Sinner no será la única que sufra el certamen canadiense. El primero que se descartó, por motivos obvios, fue Carlos Alcaraz. Y, ahora, junto con Sinner ha confirmado su baja Novak Djokovic.

Esto no hace más que alimentar las esperanzas de un Alexander Zverev de consolidarse como número dos del mundo, ya que ahora pasará a ser el gran favorito del torneo.

Junto al germano, participarán también otros como Felix Auger-Aliassime, Alex de Miñaur, Ben Shelton, Daniil Medvedev o Taylor Fritz.

Los puntos que defienden Sinner y Alcaraz en la gira de pista dura

Tras la hierba, llega el cemento. La gira de pista dura está a punto de comenzar y tres son los tenistas que mayor botín defienden: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Ben Shelton.

El español es el que mayor tesoro acumula del curso pasado, un total de 3.000 puntos (el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open). El italiano deberá defender 1.950 puntos (las finales de Cincinnati y US Open), mientras que el norteamericano hará lo mismo con 1.500 puntos (semifinales en el ATP 500 de Washington y el Masters 1000 de Canadá).

Sabalenka lo tiene claro entre Alcaraz y Sinner

La tenista bielorrusa ha participado en el canal de YouTube First&Red y en el mismo ha analizado las virtudes de las dos grandes espadas del circuito masculino. Y ha terminado decantándose por uno de ellos: "¡Maldita sea! ¿Por qué esa pregunta? Naturalmente, prefiero a Jannik, lo tengo claro, porque tenemos estilos de juego similares. Creo que ambos tenemos una buena derecha, un buen revés y un buen saque. También tenemos un estilo de tenis agresivo, por así decirlo".

Al menos, la número uno del mundo también ha tenido elogios para el murciano: "Pero me gusta muchísimo cómo se mueve Alcaraz, cómo ve la pista y cómo juega cada pelota. Está claro que Carlos disfruta de verdad jugando al tenis. No hay una sola bola que no intente alcanzar".

Y, sobre todo, lo que le gusta más del español es su carácter y su capacidad de aprendizaje: "Alcaraz siempre lo intenta hasta el final. Y eso, por supuesto, es realmente genial. Y, por supuesto, el hecho de que esté abierto a cosas nuevas. Aunque ya estaba en lo más alto del ranking, siguió cambiando su saque y ajustando algunas cosas. Es fantástico porque es muy joven y llegó a la cima muy rápido. Es bonito ver cómo Carlos sigue mejorando".