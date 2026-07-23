Paula Badosa sigue escalando en Hamburgo pero Pablo Carreño se estrella en Portugal

La tenista catalana ha sumado la undécima victoria en sus doce últimos encuentros, lo que le permite asentarse cómodamente en el Top 100 del WTA. El asturiano, por su parte, se ha quedado en los octavos de final

La espera del último Grand Slam de la temporada se está haciendo eterna, sobre todo, ante la incógnita de saber si llega o no Carlos Alcaraz. Y mientras tanto, el tenis español ha recibido las dos caras de la moneda en la jornada de este jueves 23 de julio.

Por un lado, Paula Badosa ganó a la tercera favorita, la húngara Panna Udvardy, por 6-4 y 6-1, y se situó en los cuartos de final del torneo de Hamburgo, donde se reencontrará con la egipcia Mayar Sherif, con la que perdió el pasado lunes la final del torneo de Iasi (Rumanía).

La española, ahora fijada en el puesto 93 del ranking WTA, tardó una hora y cuarto en ganar a la húngara, 71 del mundo, a la que venció también la semana pasada en la tercera eliminatoria del torneo rumano.

La tenista catalana logró su undécima victoria en los doce últimos partidos que ha disputado para alargar su escalada en la clasificación femenina. La victoria ante Udvardy le asegura situarse en el puesto 82 de la tabla.

De camino a semifinales, se enfrentará a Sherif, que previamente ganó a la francesa Elsa Jackemot por 6-2 y 6-3 y con la que disputó el lunes la final del torneo de Iasi, del que se retiró por enfermedad cuando la africana tenía el triunfo encarrilado.

En otro partido de la jornada, la española Leyre Romero ha sido eliminada por la ucraniana Oleksandra Oliynykova, que ganó por 7-6 (3), 3-6 y 6-2 en dos horas y cuarenta y dos minutos. Cabe recordar que Leyre accedió a esta ronda tras derrotar a la eslovena Veronika Erjavec por 6-4 y 6-4 en un partido que resolvió en una hora y 34 minutos.

Mientras, la otra española que participaba en este certamen, Sara Sorribes, no pudo vencer en su debut ante la rusa Alina Charaeva, que se impuso por 6-3, 5-7 y 6-3 tras dos horas y 45 minutos de juego. La castellonense reaccionó en el segundo set para igualar el encuentro, pero cedió en la manga definitiva y se despidió del cuadro individual.

Esta derrota supone un nuevo revés para Sorribes tras regresar esta temporada a la competición después de un parón por problemas físicos y de salud mental.

Pablo Carreño se queda en los octavos de final

En el circuito masculino, Pablo Carreño ha sido eliminado del Abierto de Estoril tras perder ante el francés Luca van Assche en los octavos de final del principal torneo de tenis de Portugal.

El asturiano, número 65 del ranking de la ATP y ganador en Estoril en 2017, cayó ante van Assche, número 78 del ranking, por 2-1, con los parciales de 6-3, 4-6 y 6-2, en un partido que duró 2 horas y 12 minutos.

El tenista francés espera ahora el enfrentamiento entre el ruso Andrey Rublev (nº 14 del mundo) y el kazajo Timofey Skatov (163) para saber quién será su rival en la tierra batida portuguesa en cuartos. El Abierto de Estoril -localidad costera portuguesa situada en las afueras de Lisboa- volvió este año a la categoría ATP 250, después de que su edición anterior se celebrara como Challenger 175, y se disputará hasta el 26 de julio.