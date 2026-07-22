Carlos Alcaraz comunica la noticia más esperada

El murciano ha empezado a intensificar sus entrenamientos y las dudas sobre su participación en el último Grand Slam de la temporada se han disuelto, al menos, por ahora

Carlos Alcaraz está como loco por volver. Quiere que los focos le vuelvan a apuntar ya. Se dejó ver en la final del Mundial, animando y celebrando la victoria de sus compatriotas frente a Argentina. Y, ahora, ha decidido meter una marcha más en sus entrenamientos para regresar a las pistas lo antes posible.

Y es que, aunque dijo desde el principio que no forzaría para volver para no poner en riesgo su carrera, el murciano está deseando saltar de nuevo a la palestra. Y fruto de ello, le ha dado luz verde al certamen que más esperaba su OK para comunicarlo lo antes posible.

Y como no podía ser de otra forma, se trata del US Open, el último Grand Slam de la temporada. Existían muchas dudas sobre si participaría o no, incluso algunos expertos le han recomendado no jugarlo por el poco rodaje que va a tener en dicha fecha.

Sin embargo, la organización del certamen norteamericano ya ha publicado los nombres tanto del cuadro masculino como del femenino y el nombre del número tres del mundo figura entre los cabezas de serie del torneo.

Eso sí, antes de que llegue el 'Major' estadounidense, Alcaraz tiene pensado actuar en Cincinnati para probarse y ver cómo reacciona su muñeca derecha. Tendrá muy complicado revalidar la corona en Ohio después de tanto tiempo de inactividad y, de no hacerlo, podría enfrentarse podría enfrentarse a Jannik Sinner en las semifinales del Grand Slam neoyorquino en el caso de que ambos llegaran.

Cabe recordar que, en total, Carlos Alcaraz defiende hasta 3.000 puntos en esta gira de pista dura norteamericana (1.000 en Cincinnati y 2.000 en el US Open). De ahí, que le hayan empezado a surgir un poco las prisas.

La lista del US Open masculino

La USTA ha publicado las Entry List tomando como referencia el ranking ATP y WTA de esta semana, confirmando los jugadores y jugadoras que acceden directamente al cuadro final, aquellos que lo hacen mediante Ranking Protegido y los primeros alternates, que podrían beneficiarse de las bajas de última hora antes del cierre definitivo de las inscripciones.

En líneas generales, el cuadro masculino presenta muy pocas ausencias importantes, mientras que el femenino deja varios nombres ilustres fuera del corte y algunas incógnitas de cara al reparto de las invitaciones. También llama la atención la situación de varias estrellas que, por el momento, se verían obligadas a disputar la fase previa si no reciben una wildcard.

Así, el cuadro masculino está liderado por Jannik Sinner, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz, con prácticamente todos los mejores jugadores del mundo presentes en la Entry List. No hay ausencias especialmente relevantes entre la élite y el gran foco de atención recae en la parte baja del corte.

Los únicos jugadores que han utilizado el Ranking Protegido son Juncheng Shang, Thanasi Kokkinakis y Filip Misolic, circunstancia que provoca que el corte definitivo se sitúe en el puesto 101 del ranking ATP. Francisco Comesaña es el último jugador que accede por ranking, mientras que Misolic entra gracias a su Protected Ranking.

Más interesante todavía resulta observar quiénes han quedado fuera: Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov, Jack Draper y Reilly Opelka aparecen muy alejados del acceso directo y, salvo una cascada de bajas de última hora, tendrían que disputar la fase previa.

La lista del US Open femenino

Mientras, en el cuadro femenino sí hay algunas novedades relevantes. La Entry List ha dejado varias ausencias llamativas, tanto por lesión como por decisión de no inscribirse, además de algunos nombres muy importantes que, por ranking, no han conseguido acceder directamente al cuadro principal.

Las dos bajas más destacadas por motivos físicos son las de Victoria Mboko y Hailey Baptiste. Ambas continúan recuperándose de lesiones de larga duración y finalmente no figuran entre las inscritas, privando al torneo de dos jugadoras que habían despertado una enorme expectación durante los últimos meses.

Cinco tenistas sí han recurrido al Ranking Protegido para asegurarse una plaza en el cuadro principal: Lois Boisson, Irina-Camelia Begu, Aoi Ito, Jil Teichmann y Mananchaya Sawangkaew. Gracias a este mecanismo podrán competir directamente en Flushing Meadows pese a no disponer actualmente del ranking necesario.

También sorprenden varios nombres que se han quedado fuera del cuadro principal. La campeona del Open de Australia 2020, Sofia Kenin, tendrá que esperar bajas de última hora o confiar en una invitación para evitar la fase previa, al igual que Qinwen Zheng, otra de las ausencias más llamativas de la lista.

Otro detalle que no ha pasado desapercibido es que ni Serena Williams ni Venus Williams aparecen inscritas en la Entry List. Su ausencia no descarta una posible participación, ya que ambas podrían recibir una wild card si la USTA así lo considera oportuno, pero el hecho de no haberse inscrito inicialmente añade todavía más incertidumbre sobre sus planes para el último Grand Slam de la temporada.