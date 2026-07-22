España estrenará su segunda estrella de campeona del mundo en territorio nacional en el Sánchez-Pizjuán: rival, fecha y horario

La Real Federación Española de Fútbol y el Sevilla FC han confirmado que el primer encuentro de la 'Roja' como local tras conquistar el Mundial será frente a Croacia en el coliseo de Nervión

Con la resaca aún de la multitudinaria celebración por el Mundial conquistado ante Argentina en Estados Unidos, la selección española estrenará su segunda estrella de campeona del Mundo en territorio nacional en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Así lo han confirmado este miércoles tanto la Real Federación Española de Fútbol como el Sevilla FC, que han informado de los detalles sobre el partido de la UEFA Nations League que, como ya se conocía, enfrentará a la 'Roja' con Croacia en el coliseo de Nervión el próximo 29 de septiembre, a las 20:45 horas.

Tres días antes, los de Luis de la Fuente se medirán a Inglaterra, que lucirá la que ganó en 1966, en tierras inglesas, el primero de los partidos que España jugará como bicampeona mundial tras la victoria lograda en Nueva York el pasado domingo.

La trayectoria de España en los estadios del Sevilla FC

"Será un orgullo recibiros en nuestro templo, campeones". Con ese mensaje, el Sevilla FC ha expresado su satisfacción ante la visita de España, que no jugaba en el recinto blanquirrojo desde el 27 de marzo de 2015, cuando disputó un duelo de clasificación para la Eurocopa 2016 ante Ucrania que ganó por 1-0. Desde el disputado en el antiguo Estadio de la Reina Victoria ante Portugal en 1923, el Sevilla FC ha sido anfitrión en 27 partidos de la selección absoluta, 25 de ellos en el Sánchez-Pizjuán, pues también se disputó un amistoso ante Francia en 1942 en el desaparecido estadio de Nervión. Una trayectoria con un balance prácticamente inmaculado de 22 victorias, cinco empates y ni una sola derrota.

De este modo, fruto del trabajo conjunto entre la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, la Real Federación Andaluza de Fútbol y la Real Federación Española de Fútbol, el combinado nacional regresará al estadio sevillista once años después para medirse al conjunto balcánico en la segunda jornada de una nueva edición de la UEFA Nations League.

Balance positivo ante Croacia

Cabe recordar además que el historial ante Croacia favorece a España, con siete victorias, un empate y tres derrotas en los once enfrentamientos disputados entre ambas selecciones, cuyo precedente más reciente se saldó con un contundente triunfo del conjunto de Luis de la Fuente (3-0) en la fase de grupos de la última Eurocopa.

Cuatro encuentros en el parón

Dos días después, el 3 de octubre, España pondrá rumbo a Oviedo para enfrentarse a la República Checa en el Nuevo Carlos Tartiere, también a las 20:45 horas. La selección volverá a jugar en el feudo del Real Oviedo tras haber pasado once años de su última visita, saldada con una victoria por 2-0 frente a Eslovaquia en un encuentro de clasificación para la Eurocopa. El apoyo del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo y la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias hará posible el regreso del combinado nacional a la ciudad ovetense, que albergará el duelo correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Nations League.

El parón internacional concluirá en Croacia el 6 de octubre (20:45), disputando así la cuarta fecha de un torneo en el que España ha quedado encuadrada en el grupo A3 de la máxima categoría. Un torneo que trae grandes recuerdos a la 'Roja', campeona en 2023 y subcampeona en 2025, y cuya fase de grupos finalizará en el mes de noviembre, con la visita a Chequia y el duelo como local contra Inglaterra.