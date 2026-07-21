Gavi lanza un mensaje claro por la posible sanción a Paredes: "Hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta"

El jugador del Barcelona y la selección española, que ha sido homenajeado en Los Palacios y Villafranca por su reciente campeonato del mundo, ha comentado su postura sobre la tangana de la final del Mundial: "Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya esta", haciendo referencia a Paredes

Gavi ha sido uno de los protagonistas en el homenaje que Los Palacios y Villafranca le ha hecho a él y a Fabián, como recientes campeones del mundo con España. Tras ello, el centrocampista del Barcelona, que no ha tenido muchos minutos en este torneo de selecciones, ha atendido a los medios de comunicación presentes en la localidad sevillana. En este sentido, el jugador de 21 años fue preguntado por la figura de Leandro Paredes.

Gavi no disputó ni un minuto en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Sin embargo, el jugador de Los Palacios apareció en escena durante la celebración del título de 'La Roja'. En ese momento, el centrocampista tiene un encontronazo con Leandro Paredes que le provocó acabar en el suelo. Por ello, el argentino fue finalmente expulsado con tarjeta roja, aunque ya el colegiado del encuentro pitó el final del mismo.

Gavi: "Me fui con diez años a Barcelona"

De esta manera, Gavi ha hablado, tras el acto de homenaje en Los Palacios, sobre cómo se fue de pequeño de su localidad natal para empezar una nueva etapa en Barcelona: "Como tú has dicho, me fui con diez años a Barcelona. Al final, dejé muchas cosas aquí en mi pueblo. Me acuerdo que yo no quería irme porque estaba bien y estaba tranquilo en mi pueblo y no sabía dónde iba".

El jugador de España y del Barcelona recuerda la importancia de la figura de sus padres en el momento que tuvo que decir adiós a Los Palacios y Villafranca y comenzar una nueva vida en la cantera del conjunto azulgrana: "Pero, por suerte, mis padres sí y me llevaron a Barcelona y por suerte me criaron muy bien y me pusieron las cosas claras en la cabeza y por suerte a día de hoy sigo así".

Gavi: "Lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido"

Por otra parte, Gavi fue preguntado por una de las imágenes que dejó la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que fue la tangana final. Leandro Paredes agredió a Gavi, Nahuel Molina a Rodri, Roberto Ayala, miembro del staff técnico de la Albiceleste a Dani Olmo, provocando unas imágenes que pueden acabar en una dura sanción, ya que la FIFA ha abierto una investigación sobre los incidentes que tuvieron lugar.

En este sentido, Gavi ha sido muy claro compartiendo su opinión: "No, la verdad que no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya esta. Pero, como te digo, creo que todo es fútbol y tiene que ser siempre así, fútbol".

Los datos de Gavi en el Mundial 2026

Gavi se despide del Mundial 2026 tras jugar tan solo dos partidos, frente a Cabo Verde, dónde fue titular y ante Austria, disputando tan solo cinco minutos. La dura competencia en el centro del campo le ha costado los minutos al jugador del Barcelona, ya que por delante tenía a otros elegidos por Luis de la Fuente como Pedri, Mikel Merino, Rodri, Fabián y Dani Olmo.

Gavi, pese a ello, se mostró orgulloso del Mundial que había firmado con España: "Que nadie me despierte de este sueño, el de un niño de Los Palacios que sueña con ganar la Copa del Mundo con su país jugando en la plaza del pueblo, y ahora, con 21 años, cumpliéndolo en Nueva York, con un grupo de animales que pasará a la historia y quedará para siempre en el recuerdo de todos".