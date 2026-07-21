Scaloni admite la realidad de la final del Mundial: "España jugó mejor"

El seleccionador de Argentina, que fue aclamado por cientos de aficionados en la llegada a su ciudad natal, lamentó la derrota frente al combinado de Luis de la Fuente: "Se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele"

La Albiceleste ya ha regresado a Argentina para comenzar sus vacaciones antes de poner el foco en la nueva temporada. De la misma manera, Scaloni ha llegado a su localidad natal, Ezeiza, en Buenos Aires, dónde ha vuelto a compartir sus sensaciones ante los medios de comunicación que allí le estaban esperando. El técnico ha admitido la realidad de la final del Mundial contra España, adimitiendo que 'La Roja' fue "mejor".

Sin embargo, Scaloni, que dejó su futuro abierto en la rueda de prensa posterior a la final del Mundial, no se ha querido pronunciar al respecto, aunque ha afirmado que el cargo de seleccionador de Argentina "es un lugar en el que cualquiera quisiera estar". Además, el técnico volvió a romperse al hablar de la derrota de la Albiceleste ante España, en un partido más que discutible de un combinado que llegaba con el cartel de favorita al torneo.

Scaloni: "Como argentinos tenemos que saber que el rival juega y puede ser superior"

Por un lado, Scaloni admitió la realidad de la final del Mundial: "No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. A veces se puede ganar y otras, no. Hay que reconocer que España jugó mejor. Eso nos hace mejores. La sensación es siempre la misma, que se lucha hasta el final cuando las cosas no salen".

El seleccionador de Argentina valoró la superioridad de España y la alegría de unos jóvenes pese a la derrota en la final del Mundial: "Como argentinos tenemos que saber que el rival juega y puede ser superior, pero que así y todo le pusimos las cosas difíciles. Cuando íbamos ayer en el colectivo, ver esos nenes de siete, ocho o nueve años que estaban contentos no habiendo ganado es algo maravilloso".

Scaloni: "Lo que ha dejado este grupo es algo muy lindo para la gente"

Scaloni agradeció el gran recibimiento en su localidad natal pese a la derrota en la final del Mundial: "Impresionante, muy lindo. Está bien que se festeje, aunque cuesta digerir que no ganaste. Pero también nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota también somos nobles y que se pueden sacar cosas positivas. Se puede perder, sí, pero lo que ha dejado este grupo es algo muy lindo para la gente".

Por último, Scaloni fue preguntado por el futuro del banquillo de Argentina: "Lo mas importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo, y después lo que pase mas adelante, lo más importante es Argentina, la selección, y quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es la unión y la conexión". El banquillo es "un lugar en el que cualquiera quisiera estar".

El futuro de Scaloni en Argentina se abre

Los aficionados que recibieron a Scaloni pidieron su renovación, ya que su contrato con Argentina finaliza este mes de diciembre, fecha en la que el seleccionador dijo que iba a estar, tras la final del Mundial, afirmando que "seguiremos dando batalla". Hasta entonces, las dudas con su futuro seguirán siendo reales, sobre todo sabiendo que clubes o incluso otros combinados podrían llamar a su puerta en busca de su fichajes.

Al igual que el futuro de Scaloni, la figura de Leo Messi, que rompió su silencio tras la final, seguirá siendo una de las noticias que siga manteniendo en alerta a toda Argentina. A sus 29 años, el jugador de Inter Miami podría anunciar su adiós de la Albiceleste, o al menos confirmar que ha sido su último Mundial 2026. Por ello, se podría esperar un anuncio por parte del futbolista en las próximas semanas o meses.