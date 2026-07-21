Fabián y Gavi reciben un merecido homenaje en Los Palacios con la presencia de Jesús Navas

La localidad sevillana estalló de orgullo con la llegada de Fabián y Gavi, campeones del mundo con España, en un recibimiento multitudinario marcado por mensajes como el del jugador del PSG: "Yo hace 16 años estaba ahí viendo a Jesús Navas levantar la primera estrella", o el centrocampista del Barcelona: "Es el trofeo más grande y estamos en shock"

Los Palacios y Villafranca ha recibidio en el día de hoy a Fabián y Gavi, recientes campeones del mundo con España. El centrocampista del PSG y del Barcelona, respectivamente, han visitado su pablo natal para celebrar el éxito de 'La Roja'. Todo ello, junto a miles de vecinos que rodeaban el Ayuntamiento de la localidad sevillana. Además, el emotivo acto contó con la presencia de Jesús Navas, que conquistó el título en 2010.

Jesús Navas: "Esto es algo que te pone los vellos de punta"

El Ayuntamiento de Los Palacios vuelve a recibir a un campeón del mundo 16 años después, tras la conquista del título de España en Sudáfrica 2010. De esta manera, Jesús Navas se pronunció durante el acto: "Esto es algo que te pone los vellos de punta incluso después de 16 años. Sé lo que se siente al ser campeón del mundo y tener a dos amigos que lo han conseguido me alegra mucho".

El exjugador del Sevilla tomó la palabra y destacó cómo vivió la final del Mundial entre España y Argentina del pasado domingo, además de alegrarse por el título conseguido por Fabián y Gavi: "Desde fuera se pasan más nervios que dentro del campo. Ha pasado mucho tiempo desde la primera estrella y me alegra que dos compañeros con los que he estado hasta hace poco lo hayan conseguido ahora".

Gavi: "Es el trofeo más grande en el fútbol y estamos en shock"

Además, Gavi quiso dejar un mensaje escrito en el libro de honor del Ayuntamiento de Los Palacios. "Hoy es un día para recordarlo toda la vida. Campeón del mundo junto aun amigo como Fabián y el título va para todos los palaciegos". Tras ello, el centrocampista de España habló en el balcón del consistorio: "Estamos muy felices de estar con vosotros celebrando el Mundial. Es el trofeo mas grande en el fútbol y estamos en shock".

El también jugador del Barcelona no dudó en ocultar su felicidad en su regreso a su localidad natal tras una concentración en Estados Unidos, México y Canadá que ha terminado con el Mundial ganado por España: "Me hace muy feliz estar en mi pueblo, siempre lo ha sido aunque me fuera muy pequeño a Barcelona. Es mi hogar y siempre lo va a ser. Viva Los Palacios y Villafranca".

Fabián: "Yo hace 16 años estaba ahí viendo a Jesús Navas levantar la primera estrella"

Por su parte, Fabián no quiso perder la oportunidad de hablar ante el pueblo de Los Palacios: "Es increíble. Gracias a todos por estar aquí. Para nosotros es un orgullo, porque todos significáis mucho por el cariño que nos dais. Es un orgullo representar a Los Palacios y Villafranca, no puedo estar más orgulloso de mis raíces y ser andaluz. Veo muchos niños y niñas pequeños".

El jugador del PSG, que tendrá un estadio en Los Palacios junto con Gavi a su nombre, afirmó que "hace 16 años estaba ahí viendo a Jesús Navas levantar la primera estrella. Hoy estamos Gavi y yo levantando la segunda y es para todos vosotros, porque os lo merecéis. Siempre será un orgullo llevar el nombre de Los Palacios y Villafranca por todo el mundo. Vuestro cariño vale más que cualquier título".

Por último, Fabián cerró con un mensaje hacia los jóvenes: "A esos niños y niñas le digo que peleen por cumplir sus sueños por ser futbolistas, maestros y maestras, médicos y médicas o lo que quieran. Os animo a perseguir vuestros sueños. Es difícil, pero con sacrificio y trabajo se puede conseguir, aquí estamos nosotros tras cumplir nuestros sueños. Viva Los Palacios y España".

Fabián y Gavi participan en una tradición típica de Los Palacios

Fabián y Gavi, que se acordaron de Jesús Navas durante el Mundial, participaron en la tradición de Los Palacios y Villafranca como es la entrega de su peso en tomates. Los dos futbolistas recibieron en torno a los 150 kilos, repitiendo una costumbre que suele tener lugar en cada celebración en la localidad, tal y como ocurrió en 2010 con el Mundial que consiguió Jesús Navas con España en la victoria ante Países Bajos.