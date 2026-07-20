Las prisas de la Roma por vender a Dovbyk: ofrecido a la Fiorentina y resistencia a la cesión

Los 'giallorossi' están a punto de fichar al extremo neerlandés Summerville y necesitan liberar una ficha alta como la del delantero ucraniano, que no entra en los planes de Gasperini, aunque de momento insisten en solicitar no menos de 20 millones para cubrir la amortización pendiente

El Real Betis ve con muy buenos ojos a Artem Dovbyk para reforzar su vanguardia, aunque de momento no ha movido ficha por el ucraniano, que saldrá este verano de la Roma de todas todas. No entra en los planes del entrenador, Gian Piero Gasperini, aunque a los 'giallorossi' les está costando encontrar un postor que abone los 20 millones de euros que cubrirían la amortización pendiente y acepte el alto salario del ex del Girona FC, que percibe 3,5 millones netos en la capital de Italia. Lo último que ha trascendido es un ofrecimiento a la Fiorentina a través de un intermediario autorizado que no ha obtenido por el momento una respuesta positiva.

El caso es que a los laciales les urge soltar lastre para cubrir un desfase en sus cuentas de 25 millones para no incurrir en pérdidas y ven en el espigado artillero una buena fuente de ingresos. El Ajax de su ex entrenador, Míchel Sánchez, preguntó sin más, aunque no realizará una inversión tan alta. Desde Arabia Saudí sí podrían alcanzarse montantes de tamaña magnitud, si bien la Roma se está encontrando ahí la resistencia de Dovbyk, que sólo cambiaría a un destino interesante, por supuesto de las cinco grandes Ligas, y donde tuviera la posibilidad de jugar la Champions League. Falta que desde La Cartuja den el paso.

Porque, pese a que trascendió una propuesta de cesión con opción de compra por valor de 15 millones de euros, algo más de lo que le quedaría por amortizar del fichaje en 2027, ese paso al frente no lo han dado los verdiblancos, que manejan otras opciones, sin olvidar al ucraniano, jugando con unos tiempos que no coinciden con los de los laciales, cuyas prisas sí podrían contribuir a que rebajasen sus pretensiones si se va acercando el mes de agosto, lo que tampoco ha tenido lugar, persistiendo en el Olímpico la postura de imponer el traspaso y la mencionada cantidad como fórmula para la operación.

Se queda sin tiempo y sin fondos

La Roma está muy cerca de contratar a la que, sin duda, es su gran prioridad en este mercado: el extremo internacional neerlandés Crysencio Summerville, nacido en Rotterdam pero de ascendencia surinamesa. El West Ham rechazó la primera propuesta, aunque la última, de 47 millones fijos y tres en variables, puede llegar a buen puerto. De momento, los 'giallorossi' ya han pactado con el atacante un contrato hasta 2031 a razón de 4,5 millones más bonus al año, assegura el periodista Nicolò Schira, por lo que precisa de 'cash' para que esta compra no desequilibre más su presupuesto. Una salida de Artem Dovbyk ayudaría, sin duda.