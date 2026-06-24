Anuncian oferta del Betis por Artem Dovbyk acorde a la estrategia de Manu Fajardo

En Italia aseguran que el Betis ya ha puesto sobre la mesa de la Roma una propuesta de cesión con opción a compra, lo que se corresponde con la hoja de ruta marcada en Heliópolis con el ucraniano

La pasada semana, ESTADIO Deportivo desveló que la planificación del Betis incluye el nombre de Artem Dovbyk como uno de los objetivos para la delantera después del cambio de discurso en la dirección deportiva, que pasó de descartarlo a señalarlo como una posibilidad si se dan las circunstancias.

En este sentido, el punta ucraniano dejó de ser un 'no rotundo' con una estrategia muy definida a tenor de que en ningún caso pretende acceder a las cifras exigidas a día de hoy por la Roma, alrededor de los 20 millones que le resta por amortizar de su fichaje.

Por ello, esta redacción explicó días atrás que la intención verdiblanca es esperar a que el club capitalino baje sus pretensiones con el transcurso del verano hasta el punto de que sopese la vía de abrirle la puerta como cedido para ahorrarse parte de su elevada ficha.

Primera oferta por Dovbyk según aseguran en Italia

Dentro de este contexto, en Italia, más concretamente el periodista especializado en mercado Nicolò Schira asegura que la entidad verdiblanca ha puesto ya sobre la mesa de la Roma una propuesta en esa dirección, es decir, solicitud de cesión con opción de compra. La información no aporta más datos, si el préstamo sería remunerado, el montante del traspaso posterior o si podría tornar en obligación en función de objetivos.

Lo cierto es que, independiente de que realmente haya trasladado ya o no esa propuesta a la Roma, forma parte del plan heliopolitano para acceder a un delantero que encaja perfectamente en el perfil al estar de sobra contrastado y ser un nombre ilusionante. Un fichaje de relumbrón que se cocerá a fuego lento, pues, de partida, el club romanista quiere hacer caja inmediata con su traspaso.

Aunque no han trascendido cifras, la opción de compra propuesta por el Betis rondaría probablemente los 15 millones que se ha puesto como tope para gastarse en el delantero, si bien al no tratarse de una operación pagada en este curso, el montante podría ser algo superior.

Manu Fajardo trabaja en otros frentes para la delantera

La realidad es que, como reveló ayer ESTADIO Deportivo, la dirección deportiva ha reservado dicha cifra para reforzar con garantías la delantera y tiene otros frentes abiertos a sabiendas de que atar al ucraniano será muy complejo y que además, no se resolverá ni mucho menos a corto plazo, sino que sería la típica operación con tendencia a cerrarse en la recta final del mercado.

De este modo, como desveló esta redacción, el Betis ha reactivado el interés por Kévin Denkey, punta togolés del Cincinnatti, que destaca por su capacidad goleadora, y ha iniciado los contactos al cuadrar también en los parámetros heliopolitanos, también en el económico, pues su club pide una cantidad muy similar a la destinada por la entidad de La Palmera al delantero de Champions.

Ambos nombres ilusionan al beticismo, pero no son los únicos obviamente que ha tanteado Fajardo a estas alturas y que maneja dentro de su 'short list', caso, por ejemplo de Franculino Djú, del Midtjylland, a estas alturas fuera del margen de maniobra económica de los béticos.