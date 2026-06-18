La Roma pone precio a Dovbyk y el Villarreal se mantiene en la pugna

El conjunto amarillo sigue rastreando el mercado en busca de un delantero de garantías y el 'killer' ucraniano aparece como una de las opciones más atractivas; el club italiano ya ha fijado las condiciones para negociar su salida y el 'Submarino' deberá competir con el Betis y con un club de la Bundesliga

El Villarreal CF continúa trabajando en la planificación de una plantilla que deberá afrontar una temporada especialmente exigente con el regreso a la Champions League. Es por ello que la dirección deportiva sigue explorando diferentes alternativas para reforzar el ataque y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas semanas es el de Artem Dovbyk.

No es el único, pero el delantero ucraniano de la Roma figura en la nómina de atacantes que más gustan en La Cerámica por su experiencia, capacidad goleadora y conocimiento de LaLiga tras su exitoso paso por el Girona. Sin embargo, su fichaje no será ni mucho menos sencillo. El club italiano ya ha marcado un precio de salida y varios pretendientes han entrado en la puja.

Según apuntan desde Italia, tanto Villarreal como Real Betis han realizado movimientos para conocer la situación del futbolista, mientras que un equipo de la Bundesliga que no se ha especificado también sigue muy de cerca su evolución y podría incorporarse a la carrera por el atacante en los próximos días.

La Roma necesita ingresar más de 23 millones

La realidad económica de la operación es clara. La Roma invirtió cerca de 38 millones de euros entre cantidades fijas y variables para hacerse con los servicios del internacional ucraniano, una cifra importante que condiciona cualquier negociación.

Tal y como señalan diversos medios italianos, el conjunto romano necesita recibir al menos unos 23 millones de euros para generar una plusvalía y evitar pérdidas contables en una posible venta este verano. Se trata de una cantidad considerable para un jugador que no ha tenido continuidad durante la última temporada, aunque en Italia siguen convencidos de que mantiene un importante cartel en el mercado internacional.

Por ese motivo, la entidad romana no contempla por ahora una salida a cualquier precio y pretende recuperar una parte importante de la inversión realizada hace apenas dos temporadas.

Un curso complicado en la capital italiana

La etapa de Dovbyk en Roma no ha terminado nunca de despegar. Las lesiones y la falta de confianza de Gian Piero Gasperini limitaron enormemente su protagonismo durante el último curso. Sus números reflejan perfectamente estas dificultades. El delantero se perdió cerca de 30 encuentros y apenas acumuló 627 minutos entre todas las competiciones.

Su participación en el equipo ha sido mucho más reducida de lo esperado para un futbolista que aterrizó en la Serie A después de firmar una campaña sobresaliente en el Girona. Pese a ello, en el Villarreal consideran que sigue siendo un delantero perfectamente válido para competir al máximo nivel y recuperar su mejor versión en un contexto diferente.

El perfil que gusta en La Cerámica

A sus 28 años, Dovbyk ofrece una serie de características que encajan con lo que busca el Villarreal para potenciar su parcela ofensiva. Con sus 1,89 metros de altura, el internacional ucraniano representa el perfil de delantero referencia que escasea actualmente en muchas plantillas. Es un atacante poderoso físicamente, dominante en el juego aéreo y capaz de fijar centrales para generar espacios a sus compañeros.

Además, su adaptación al fútbol español ya está demostrada. Su etapa en el Girona le permitió convertirse en uno de los delanteros más temidos de LaLiga, firmando registros goleadores que llamaron la atención de varios gigantes europeos antes de su marcha a Italia. Precisamente, esa experiencia previa en España juega a favor del Villarreal y también del Betis, dos clubes que valoran especialmente su capacidad para ofrecer rendimiento inmediato.

Competencia desde Sevilla y Alemania

El Villarreal no estará solo en esta operación. El Betis sigue muy atento a la situación del delantero y, aunque las cifras económicas complican enormemente la operación para los verdiblancos, el interés ha comenzado a existir. Tal y como apuntan a ESTADIO Deportivo, desde el club heliopolitano se ha cambiado el discurso y, aunque ahora están centrados en otros asuntos, ya no se descarta esta ambiciosa operación bajo el argumento de que todo puede pasar en este mercado

En Heliópolis consideran que Dovbyk encajaría perfectamente en el perfil de delantero que buscan para liderar su proyecto europeo. El problema radica tanto en el coste del traspaso como en una ficha elevada que supera ampliamente los parámetros habituales del club.

Mientras tanto, desde Alemania también ha aparecido un nuevo competidor. Diversas informaciones procedentes de Italia aseguran que un club de la Bundesliga está siguiendo de cerca la situación del atacante y podría presentar una propuesta próximamente.

Una operación abierta

Así las cosas, en estos momentos no existen negociaciones avanzadas, pero sí contactos e interés por parte de varios equipos. El Villarreal sigue analizando el mercado y Dovbyk continúa siendo uno de los nombres mejor valorados por su dirección deportiva.

La clave estará en la postura que adopte la Roma en las próximas semanas. Si ningún club alcanza las cifras que exige el conjunto italiano, no se descarta que puedan aparecer fórmulas alternativas como una cesión con opción de compra.