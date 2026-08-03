Vila-real presume del nuevo estadio de La Cerámica: "Lo mejor está por llegar"

José Benlloch, alcalde de la ciudad, destaca las mejoras de seguridad, los nuevos accesos y el aumento de aforo del coliseo amarillo, que volverá a acoger al público el sábado 5 de septiembre de 2026 contra el Deportivo de La Coruña

El Estadio de La Cerámica continúa inmerso en su siguiente fase de transformación. El Villarreal CF está aprovechando el verano para acometer diferentes obras de mejora en su feudo, unos trabajos que obligarán al equipo de Iñigo Pérez a comenzar la temporada 2026/2027 con tres encuentros consecutivos fuera. "Nos tocará jugar los tres primeros partidos fuera de casa, pero os aseguro que merece la pena ese esfuerzo".

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha querido presumir del resultado de unas actuaciones que, según asegura, permitirán seguir elevando el nivel de uno de los recintos más reconocibles del fútbol español.

Benlloch ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de su última visita al estadio en la que ha mantenido una reunión de seguimiento de las obras junto al consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles. El primer edil ha puesto en valor la transformación experimentada por el estadio desde su llegada a la alcaldía en 2011 y ha lanzado un mensaje de optimismo: "Del sueño a la realidad. Y todavía queda lo mejor por llegar, queda mucho por hacer".

Seguridad, la gran prioridad de las obras

Entre las actuaciones que se están ejecutando durante este verano destaca especialmente el refuerzo de la seguridad y de las vías de evacuación. El proyecto contempla la construcción de seis nuevos vomitorios, que también funcionarán como salidas de emergencia, así como dos nuevos accesos en la zona norte, concretamente en el entorno de Pou d'Amorós.

A estas actuaciones se suma la ampliación de diferentes espacios de servicio y otras intervenciones destinadas a mejorar la circulación de los espectadores dentro del recinto. El objetivo es que La Cerámica pueda gestionar de una manera más eficiente la entrada y salida de aficionados y responder a las exigencias de las competiciones nacionales y europeas. "La prioridad absoluta es seguir mejorando la seguridad, atendiendo las recomendaciones de las autoridades competentes", ha señalado Benlloch, que considera que esta debe ser la principal prioridad de la nueva fase de obras.

El alcalde también ha destacado que el Villarreal está aprovechando los trabajos para "seguir modernizando sus instalaciones y ofreciendo mejores servicios".

Más de 22.000 espectadores en La Cerámica

Una de las consecuencias de esta remodelación será también el incremento de la capacidad del estadio. La Cerámica superará por primera vez la barrera de los 22.000 espectadores, frente a las 21.332 localidades con las que contaba anteriormente por motivos de seguridad.

El incremento rondará las 700 plazas, aunque el aforo definitivo se concretará una vez finalicen las actuaciones. Pese a disponer de más localidades, el Villarreal mantendrá prácticamente intacto el número de abonados, situado en torno a los 19.500 socios. El aumento permitirá disponer de un mayor margen para gestionar las entradas de la afición visitante, compromisos institucionales y las necesidades de las grandes citas europeas.

Las obras también incluyen un nuevo edificio anexo en la esquina del Fondo Norte con Tribuna, que permitirá incorporar nuevos espacios de uso deportivo, servicios y zonas destinadas a mejorar la experiencia de los aficionados. La remodelación contempla además nuevos pasillos de distribución y diferentes actuaciones en los accesos.

Benlloch: "Uno de los mejores estadios de España"

El alcalde de Vila-real ha aprovechado su publicación para reivindicar la importancia que tiene La Cerámica para la ciudad y la decisión de mantener el estadio en su ubicación histórica. "El Estadio de la Cerámica es municipal. Primero tomamos la decisión de mantenerlo en su ubicación histórica, donde nació en 1923, en el corazón de nuestra ciudad", ha recordado Benlloch, antes de destacar la repercusión que tiene el recinto más allá del fútbol.

"Un estadio como este no solo es fútbol: es economía, empleo, orgullo e identidad para Vila-real". Quince años después de su llegada a la alcaldía, el primer edil considera que el resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento y el Villarreal está a la vista. "Hoy contamos con uno de los mejores estadios de España y con el mejor de la Comunitat Valenciana. Y seguimos avanzando", ha presumido.

La nueva Cerámica se estrenará el 5 de septiembre

El Villarreal solicitó a LaLiga disputar las tres primeras jornadas del campeonato fuera de casa para disponer de tiempo suficiente para completar las obras. La petición fue aceptada y el conjunto amarillo no regresará a su estadio hasta la cuarta jornada, prevista para el sábado 5 de septiembre a las 21:00 horas, en un partido contra el Deportivo de La Coruña como primer visitante.

"Seguimos trabajando todo el verano sin descanso para cumplir con los objetivos marcados", ha añadido el alcalde, que ha cerrado su publicación reivindicando el proyecto de ciudad que, a su juicio, representa el club y su estadio. "Vila-real Ciudad de la salud y del deporte. Ciudad del Fútbol. Proyecto que se han hecho realidad".

Y por último, ha dejado abierta la puerta a nuevas novedades sobre los trabajos. "Os iremos explicando y mostrando, qué estamos haciendo", finalizó.