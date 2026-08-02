El Villarreal espera un ingreso extra por Hassan antes de abrir fuego por Lomónaco

El Real Oviedo negocia la salida del extremo egipcio, por el que ya existe una importante oferta de Arabia Saudí, y el Villarreal percibirá el 40% de la plusvalía generada por su traspaso; ese ingreso puede resultar clave para la operación por el central argentino, pretendido por ambos clubes

El Real Oviedo ultima una de las operaciones más importantes del mercado de fichajes en Segunda División y el Villarreal se mantiene expectante ante posibles novedades.

El futuro de Haissem Hassan se ha convertido en una de las grandes carpetas abiertas en el Carlos Tartiere después de la excelente exposición que tuvo el extremo durante el Mundial 2026 y el internacional egipcio cuenta con una propuesta importante procedente de Arabia Saudí. Aunque todavía no ha dado el visto bueno a su salida, el Oviedo sabe que una venta puede cambiar por completo su planificación deportiva. Y también tendría consecuencias directas para el Villarreal, que se llevaría el 40% de la plusvalía generada por el traspaso.

El conjunto castellonense incluyó esta condición cuando Hassan abandonó su disciplina rumbo a Oviedo hace dos temporadas. El club asturiano pagó entonces 1,5 millones de euros por el futbolista y el Villarreal se reservó un porcentaje de una futura plusvalía. Ahora, después de la revalorización experimentada por el jugador, esa cláusula puede convertirse en una fuente de ingresos interesante para las arcas amarillas.

No es una cuestión menor. El Villarreal tiene muy presente el mercado de centrales y uno de los nombres que ha aparecido con fuerza es el de Kevin Lomónaco, por quien ya se ha interesado y cuya operación oscilaría entre los seis y los ocho millones de euros. El dinero que genere la venta de Hassan no financiaría directamente el fichaje del argentino por el Villarreal, pero sí puede ayudar a facilitar que el Oviedo disponga del margen necesario para afrontar su incorporación.

El Mundial dispara el valor de Hassan

Hassan llegó al Mundial 2026 con un mercado interesante, pero su actuación ante Argentina en los octavos de final multiplicó su repercusión. El extremo, que había estrenado su condición de internacional egipcio en marzo, fue incluido por Hossam Hassan en la convocatoria para el torneo y disputó cuatro partidos con los 'Faraones'.

No tuvo minutos en la primera fase debido a la competencia existente en su posición, especialmente con Mohamed Salah, pero sí apareció ante Australia y posteriormente disfrutó de una oportunidad de enorme relevancia frente a Argentina. Salió desde el banquillo y dejó varias acciones de calidad, incluida una asistencia, antes de que la selección albiceleste terminara remontando el encuentro.

Aquella actuación colocó definitivamente a Hassan en el mercado internacional. El jugador regresó esta semana a los entrenamientos del Oviedo después de sus vacaciones y lo hizo sabiendo que existen clubes interesados en hacerse con sus servicios.

Arabia Saudí pone el dinero sobre la mesa

La propuesta más importante procede actualmente de la Saudi Pro League. El futbolista dispone de una oferta para firmar un contrato de varios años y con unas condiciones salariales muy superiores a las que podría encontrar en España. Para el Oviedo, además, supondría una operación económicamente muy importante.

La entidad asturiana cuenta con una cláusula de rescisión de 12 millones de euros tras el descenso a Segunda División, pero las partes son conscientes de que una operación estará lejos de cerrarse en semejante cantidad. El interés saudí podría permitir al Oviedo obtener una cifra elevada, pero se entiende que algo inferior, más cercana a los 10 millones.

El problema es que Hassan no termina de estar convencido. El egipcio prefiere continuar su carrera en Europa y espera que aparezca alguna propuesta procedente de una liga de mayor nivel antes de tomar una decisión definitiva.

El 40% de la plusvalía pertenece al Villarreal

Sea cual sea el destino final del futbolista, el Villarreal tiene motivos para seguir la operación de cerca. El acuerdo alcanzado con el Oviedo hace dos temporadas estableció que el club amarillo percibiría el 40% de la plusvalía generada por una futura venta.

El concepto es importante porque no se trata del 40% del precio total del traspaso. El Oviedo pagó 1,5 millones de euros por Hassan, por lo que el porcentaje se aplicaría sobre la ganancia obtenida respecto a aquella inversión, según las condiciones pactadas entre ambos clubes.

Por ejemplo, si el Oviedo terminara vendiendo al extremo por 8 millones, la plusvalía sería de 6,5 millones y el 40% de esa cantidad supondría 2,6 millones para el Villarreal. Si la operación ascendiera a 10 millones, la ganancia sería de 8,5 millones y la parte correspondiente al club amarillo alcanzaría los 3,4 millones. Son cifras que pueden terminar siendo relevantes para la planificación del Villarreal.

El dinero de Hassan, clave para Lomónaco

La venta también puede desbloquear otro movimiento en el propio Oviedo y, de paso, hacerse con un objetivo que estaba en la agenda amarilla: Kevin Lomónaco. El Grupo Pachuca lleva semanas negociando con Independiente por el central argentino, con el objetivo de que termine convirtiéndose en futbolista del conjunto asturiano.

La operación se encuentra condicionada por el margen salarial disponible y las cifras que se manejan sitúan el coste de la operación en un mínimo de seis millones de euros, aunque otras informaciones han apuntado a una cantidad cercana a los ocho millones. El Oviedo necesita generar espacio económico y una venta importante como la de Hassan sería la solución perfecta.

Aquí aparece la conexión indirecta con el Villarreal. El club amarillo también ha mostrado interés por Lomónaco y ha valorado una operación que podría alcanzar los ocho millones de euros. El central, de 25 años, ha disputado alrededor de 44 partidos y más de 3.800 minutos en su última temporada y encaja en el perfil que busca Íñigo Pérez.

Por tanto, una venta de Hassan puede provocar un doble efecto: permitir al Oviedo disponer del margen necesario para intentar fichar a Lomónaco y, al mismo tiempo, generar un ingreso para el Villarreal gracias al 40% de la plusvalía pactada.

El desenlace todavía depende de la decisión del extremo. Arabia Saudí aprieta con una oferta económica muy potente, pero Hassan quiere esperar a Europa. Mientras tanto, en Vila-real siguen la operación con especial interés: cuanto mayor sea la venta del egipcio, mayor será también el ingreso que perciba el Villarreal y más posibilidades tendrán ambos clubes de abrir una nueva pugna, en este caso por el fichaje de Lomónaco.