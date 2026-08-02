Álex Forés, el último jugador que el Villarreal tiene pendiente de vender este verano

El delantero valenciano es el último futbolista señalado para salir de La Cerámica y cuenta con un amplio mercado en Segunda División; el Leganés parte con ventaja, aunque el Cádiz también se ha interesado por su fichaje

El Villarreal ya tiene prácticamente definida su plantilla para la próxima temporada y, dentro de la planificación de salidas, hay un jugador que se ha quedado solo y que aparece señalado de forma inequívoca: Álex Forés. El delantero valenciano es el único futbolista de la actual plantilla cuya salida está decidida por el club, que no contempla una nueva cesión y trabaja para encontrarle un destino definitivo mediante un traspaso. El atacante tiene mercado, especialmente en Segunda División y el Leganés continúa siendo el club mejor colocado para hacerse con sus servicios, aunque el Cádiz se ha sumado a la carrera en las últimas horas.

La situación de Forés es diferente a la del resto de jugadores que han abandonado el Villarreal durante este verano. En su caso, la entidad castellonense tiene claro que no cuenta con él para el proyecto de Iñigo Pérez y pretende aprovechar el interés existente para obtener una compensación económica. El futbolista, a sus 25 años, todavía conserva cartel en la categoría de plata pese a una temporada complicada en el Real Oviedo. El Villarreal considera que es el momento adecuado para poner fin a su vinculación.

El Leganés toma ventaja, pero aparece el Cádiz

El Leganés es, a día de hoy, el mejor colocado para cerrar el fichaje de Álex Forés. El conjunto pepinero lleva tiempo siguiendo al delantero y ya estuvo muy cerca de incorporarlo durante el pasado mercado de invierno. La operación llegó a estar prácticamente encarrilada, pero finalmente el Oviedo decidió mantener al futbolista hasta final de temporada al disponer de una opción de compra.

Ahora el escenario es muy distinto. Forés ha regresado a Vila-real y el club ha tomado la decisión de buscarle una salida definitiva. El Leganés mantiene su interés y está dispuesto a esperar para intentar que las condiciones económicas terminen encajando. En La Cerámica no existe ninguna necesidad de acelerar la operación porque el club entiende que el atacante tiene mercado y quiere defender el valor de su futbolista.

El Cádiz también ha aparecido como alternativa. El conjunto andaluz necesita reforzar su delantera y ha preguntado por la situación de Forés, que encaja en el perfil de delantero centro que busca el equipo amarillo. La posibilidad de que el atacante continúe en Segunda abre, por tanto, una pequeña pugna entre clubes de la categoría, aunque el Leganés continúa partiendo con ventaja.

La 15ª salida en el verano de 2026

La decisión de la entidad castellonense es clara: Álex Forés debe salir traspasado. El delantero todavía tiene un año más de contrato, hasta junio de 2027, y el Villarreal no quiere desprenderse de él a cualquier precio. Las primeras pretensiones económicas apuntan a una cantidad en torno a los 500.000 euros, aunque la negociación podría variar en función de la evolución del mercado.

El club también podría intentar reservarse algún porcentaje de una futura venta o incluir variables en el acuerdo, pero el objetivo principal es obtener ingresos por un futbolista que ya no entra en los planes deportivos.

La salida será la décima de este verano en una plantilla que ha experimentado una profunda renovación durante este mercado estival. Forés es el último nombre pendiente de resolver después de las marchas de Alfonso Pedraza, Dani Parejo, Alfon, Rafa Marín, Thomas Partey, Ramón Terrats, Arnau Tenas, Diego Conde y Dani Requena, además de los canteranos Jean Ives Valou, Toni Tamarit, Thiago Ojeda y Víctor Moreno. En total, se han 'colocado' a diez hombres del primer equipo y a otros cuatro del filial.

Forés busca una nueva oportunidad en Segunda

El delantero valenciano necesita ahora encontrar un proyecto que le permita recuperar el protagonismo perdido. Su temporada en el Oviedo fue complicada, con 450 minutos repartidos en 19 encuentros y sin goles, muy lejos de las expectativas generadas anteriormente.

Su cartel, sin embargo, permanece intacto en Segunda. Forés fue uno de los delanteros más destacados del Villarreal B en la campaña 2023/2024, cuando alcanzó los 16 goles, y posteriormente también pasó por el Levante antes de recalar en Oviedo.

Ahora, aparte de Leganés y Cádiz, hay otros clubes que continúan muy atentos a su situación. El Córdoba, que ya intentó incorporarlo anteriormente, permanece pendiente de cualquier movimiento, mientras que Sporting de Gijón, Burgos y Mallorca también han seguido su evolución durante las últimas semanas.

A ellos se unen varias propuestas procedentes del extranjero, especialmente desde Portugal, donde el delantero mantiene un buen cartel tras las temporadas anteriores. Sin embargo, el Leganés es el club que más decidido parece a esperar el desenlace del mercado, convencido de que esa paciencia puede terminar siendo determinante.

El Villarreal entiende que ese mercado sigue existiendo y que la competencia entre varios clubes puede favorecer sus intereses. La operación puede alargarse durante las próximas semanas, pero el desenlace está claro: Forés será el último jugador en abandonar el Villarreal este verano.

Carlos Romero y Gulácsi, los fichajes

La plantilla de Iñigo Pérez se está construyendo con una política de fichajes muy austera. Las incorporaciones son Carlos Romero, repescado después de su etapa en el Espanyol, y Péter Gulácsi, que llega para reforzar la portería y acompañar a Luiz Júnior. A ellos se suman dos futbolistas que regresan tras sus respectivas cesiones: Thiago Fernández e Ilias Akhomach.

El Villarreal también ha decidido apostar por la cantera. Alassane Diatta y Carlos Maciá dan el salto al primer equipo después de convencer durante la pretemporada y tendrán ficha y dinámica de la primera plantilla.

La salida de Forés se presenta como el último movimiento pendiente para terminar de ajustar el grupo. No hay una lista abierta de futbolistas a los que el Villarreal quiera encontrar destino. Al contrario. El club considera que el resto de la plantilla está preparada para afrontar el curso y que únicamente una oportunidad de mercado o una situación inesperada podría alterar los planes.