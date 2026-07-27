El Leganés toma ventaja por Álex Forés y el Villarreal pide 500.000 euros por su traspaso

El club pepinero se erige como el mejor colocado para hacerse con sus servicios y está dispuesto a esperar hasta el final del mercado para cerrar una operación que el Villarreal no tiene ninguna intención de acelerar y por la que espera obtener una compensación económica superior al medio millón

El futuro de Álex Forés continúa siendo una completa incógnita, una carpeta que nadie tiene prisa por abrir en las oficinas del Villarreal. El delantero valenciano está realizando la pretemporada con total normalidad a las órdenes de Iñigo Pérez, pero tanto el club como el propio futbolista son conscientes de que su continuidad en La Cerámica resulta altamente improbable. Todos los caminos llevan a un cambio de de destino antes del cierre del mercado.

En este contexto, el Leganés ha vuelto a colocarse en cabeza. Según informa el diario As, el conjunto madrileño es, a día de hoy, el pretendiente mejor situado para hacerse con sus servicios. La operación no se cerraría de forma inmediata, pero el club madrileño está dispuesto a esperar el tiempo que haga falta para que las condiciones económicas terminen encajando a todas las partes.

En Villarreal, mientras tanto, no existe ninguna prisa. La entidad amarilla considera que el delantero tiene mercado y espera obtener una contraprestación económica por su salida que podría superar los 500.000 euros. El jugador se decanta por la opción del 'Lega'.

El Leganés no pierde la paciencia

La operación se presenta como una negociación de largo recorrido. En Butarque asumen que el Villarreal no necesita vender con urgencia y que el paso de las semanas puede terminar jugando a favor del entendimiento. Por ello, la hoja de ruta pasa por mantenerse firme, seguir en contacto con el entorno del futbolista y esperar el momento adecuado para lanzar la ofensiva definitiva.

El interés por Forés viene de lejos y ya estuvo muy cerca de concretarse durante el pasado mercado de invierno. Entonces existía un acuerdo total entre el Villarreal, el propio delantero y el conjunto madrileño. Sin embargo, la operación terminó frustrándose porque el Real Oviedo decidió mantener al atacante hasta final de temporada, al conservar una opción de compra sobre sus derechos.

Salida 'cantada' desde el inicio del verano

Tras regresar de su cesión en el Oviedo, Forés inició la pretemporada con el Villarreal, aunque desde el primer momento todas las partes entendieron que lo más probable sería buscar una salida definitiva. La competencia en la delantera y la planificación de Iñigo Pérez hacen muy difícil que el valenciano pueda encontrar minutos con regularidad en el primer equipo.

Eso sí, el Villarreal tampoco tiene intención de regalar a un futbolista que continúa despertando interés en el mercado. La intención pasa por cerrar un traspaso que permita ingresar una cantidad económica y conservar, si es posible, determinadas ventajas futuras mediante variables o porcentajes de una posible venta.

Competencia desde Segunda y en el extranjero

Aunque el Leganés parte con ventaja, Forés sigue teniendo un importante cartel en LaLiga Hypermotion y varios clubes continúan muy atentos a su situación. El Córdoba, que ya intentó incorporarlo anteriormente, permanece pendiente de cualquier movimiento, mientras que Sporting de Gijón, Burgos y Mallorca también han seguido su evolución durante las últimas semanas.

A ellos se unen varias propuestas procedentes del extranjero, especialmente desde Portugal, donde el delantero mantiene un buen cartel tras las temporadas anteriores. Sin embargo, el Leganés es el club que más decidido parece a esperar el desenlace del mercado, convencido de que esa paciencia puede terminar siendo determinante.

Andrés Pardo, un aliado importante para convencer a Forés

Uno de los factores que juegan a favor del conjunto madrileño es la figura de Andrés Pardo. El actual director deportivo del Leganés conoce perfectamente al futbolista después de coincidir con él durante su etapa como jefe scout junior del Villarreal (2016-2021) y mantiene una excelente relación con el delantero. Ese vínculo personal puede convertirse en un argumento importante cuando llegue el momento de tomar una decisión definitiva.

Además, la plantilla pepinera necesita reforzar con urgencia la posición de delantero centro, circunstancia que permitiría a Forés disponer de un papel protagonista casi desde el primer día.

A sus 25 años, Álex Forés busca recuperar el protagonismo que perdió durante su cesión en el Real Oviedo. Su paso por el conjunto asturiano no respondió a las expectativas generadas tras sus brillantes campañas anteriores con el Villarreal B y el Levante, pero su cartel en Segunda División permanece intacto.