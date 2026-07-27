El futuro inminente de Alassane Diatta podría estar en un equipo de Segunda

El Girona, recién descendido, está interesado en una cesión sin opción de compra; el centrocampista senegalés está siendo uno de los futbolistas más determinantes de la pretemporada, por lo que será Iñigo Pérez quien tenga la última palabra

El futuro de Alassane Diatta se ha convertido en una de las carpetas entreabiertas de la planificación deportiva del Villarreal. El conjunto amarillo sigue sin consumar altas aparte del retorno de Carlos Romero y es muy probable que la 'operación salida' esté aún lejos de terminar.

El centrocampista senegalés es uno de los futbolistas más prometedores de la cantera grogueta y está siendo muy protagonista esta pretemporada puesto que goza de la confianza total de Iñigo Pérez, lo cual ha reactivado el interés de muchos clubes ávidos de incorporar a un centrocampista de sus características.

Sin ir más lejos, y según apunta el medio senegalés Sportlife 221, el recién descendido Girona habría realizado un primer contacto con el club amarillo para intentar hacerse con los servicios del mediocentro a través de una cesión, una operación que solo se encontraría en fase embrionaria, aunque ya se habrían producido conversaciones entre ambas entidades.

La intención del club catalán pasa por incorporar al futbolista a préstamo y sin opción de compra, consciente de que el Villarreal considera a Diatta una de las piezas con mayor proyección de su cantera. Sin embargo, cualquier movimiento queda supeditado a la decisión de Iñigo Pérez, que todavía no ha definido de forma definitiva la composición de su centro del campo.

Iñigo Pérez decidirá si tiene sitio en el primer equipo

Diatta está aprovechando la pretemporada para reivindicarse. El jugador nacido en Diouloulou ha sido uno de los jóvenes promocionados desde el Villarreal B y está entrando con naturalidad en la dinámica del primer equipo, donde está ofreciendo un rendimiento convincente tanto en entrenamientos como en los amistosos estivales.

Su potencia física unida a una indudable capacidad para abarcar campo y su despliegue defensivo constante están resultando muy convincentes para la idea de juego del nuevo entrenador, quien lo considera una alternativa distinta para la medular. No es casualidad que el técnico quiera evaluarlo hasta el final antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

En estos momentos, el Villarreal cuenta con Carlos Maciá, Pape Gueye, Santi Comesaña y el propio Diatta como opciones para ocupar esa demarcación, una competencia importante que obligará al cuerpo técnico a elegir si el senegalés puede disponer de los minutos necesarios durante la temporada. No hay que olvidar que su compatriota Pape Gueye tiene mucho mercado y es probable que abandone el club este verano si llega una oferta importante.

Esa circunstancia será determinante. Si Iñigo Pérez entiende que Diatta tendrá protagonismo en la rotación del primer equipo, el futbolista permanecerá en La Cerámica. En cambio, si considera que su participación será reducida, el club no descarta buscarle una cesión que le permita seguir acumulando experiencia en el fútbol profesional.

Solo se contemplaría una cesión

En el Villarreal tienen claro que Diatta forma parte del proyecto de futuro. La única duda es si ya forma parte del presente. Su reciente renovación de contrato hasta junio de 2030 es la prueba evidente de ello. En el club hay una enorme confianza depositada en uno de los futbolistas con mayor proyección de la cantera amarilla.

Por ese motivo, cualquier salida solo tendría un único objetivo de acelerar su desarrollo. La prioridad sería encontrar un destino donde pueda disfrutar de continuidad y asumir responsabilidades, siempre manteniendo el control sobre un jugador llamado a tener peso en el club en los próximos años.

Ya despertó el interés de varios clubes meses atrás

El Girona aparece ahora como el primer equipo que ha mostrado un interés firme este verano, aunque no es ni mucho menos el primero que sigue de cerca la evolución del centrocampista. El nombre de Alassane Diatta ya estuvo sobre la mesa de varios equipos durante los últimos mercados. El pasado invierno fue el Celta de Vigo uno de los clubes que estudió seriamente su incorporación para reforzar el centro del campo, aunque el Villarreal rechazó cualquier posibilidad de salida al considerar que todavía debía continuar su proceso de crecimiento en la entidad.

Además del conjunto gallego, también hubo clubes extranjeros, especialmente de la Premier League, que siguieron con atención su progresión después de consolidarse como una de las referencias del filial amarillo.

Su irrupción no pasó desapercibida tras convertirse en un futbolista clave en el Villarreal B y dar el salto al primer equipo, donde la pasada temporada llegó incluso a debutar en la Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen, dejando una carta de presentación que confirmó las enormes expectativas que existen alrededor de su figura.