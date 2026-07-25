El RB Leipzig complica el fichaje de Péter Gulácsi y obliga a estudiar alternativas

El guardameta húngaro ya habría alcanzado un acuerdo con el Villarreal, pero la entidad alemana exige una cantidad superior a la esperada por un futbolista en el tramo final de su carrera que ha entrado en el último año de contrato y que ha perdido la condición de titular

El Villarreal se ha encontrado con un obstáculo inesperado en su búsqueda de un portero con experiencia para contrarrestar las salidas de Diego Conde y Arnau Tenas. El elegido es Péter Gulácsi y lo cierto es que el meta húngaro continúa siendo la prioridad de la dirección deportiva, pero las conversaciones con el RB Leipzig están lejos de avanzar al ritmo que se esperaba a estas alturas.

El acuerdo con el internacional por Hungría está encarrilado desde hace varios días. Gulácsi considera muy atractiva la posibilidad de iniciar una nueva etapa en LaLiga y disputar la Champions League con el Villarreal, pero falta el paso más complicado: convencer al Leipzig para que facilite su salida. Por el momento, el conjunto alemán no parece dispuesto a hacerlo.

El Villarreal necesita cerrar cuanto antes la portería

La situación del Villarreal explica buena parte de la firmeza del Leipzig en la negociación. El club castellonense ya ha perdido a Diego Conde, cedido al Real Betis, mientras que Arnau Tenas está muy cerca de marcharse también al Mallorca.

Eso deja a Luiz Júnior como único portero del primer equipo a disposición de Iñigo Pérez en plena pretemporada, una circunstancia que obliga al Villarreal a acelerar la llegada de al menos un guardameta de garantías que compita el puesto con el brasileño.

En Alemania son plenamente conscientes de esa necesidad y están aprovechando esa posición de fuerza para endurecer las condiciones económicas de la operación. Aunque inicialmente se esperaba un traspaso asequible, el Leipzig ha elevado considerablemente sus pretensiones y no está dispuesto a dejar salir fácilmente a uno de los referentes del vestuario.

Un año de contrato y un valor de mercado de un 'kilo'

La postura del Leipzig sorprende por varios factores. Gulácsi tiene ya 36 años, únicamente le resta una temporada de contrato y su valor de mercado ronda actualmente el millón de euros.

Además, el veterano guardameta perdió la condición de titular en el tramo final del pasado curso, una circunstancia que parecía facilitar un cambio de aires después de once temporadas defendiendo la portería del conjunto alemán.

Sin embargo, la renovación firmada el pasado mes de febrero hasta junio de 2027 ha cambiado la situación. El Leipzig no tiene urgencia por vender y pretende obtener una compensación económica que el Villarreal considera demasiado elevada dadas las circunstancias del futbolista. Por ello, las conversaciones continúan abiertas, aunque sin avances significativos en las últimas horas.

El perfil que busca Iñigo Pérez

En el Villarreal nadie cuestiona que Gulácsi reúne todas las condiciones que busca el club para completar la portería. La intención de la dirección deportiva pasa por repetir una fórmula que ya ofreció excelentes resultados antaño con la incorporación de Pepe Reina. Se trata de fichar un guardameta veterano, con una amplia trayectoria internacional, acostumbrado a competir al máximo nivel y que acepte convivir con un portero más joven llamado a ser el futuro del club.

Gulácsi llegaría para aportar liderazgo, experiencia y competencia interna en una temporada especialmente exigente con LaLiga, Champions League y Copa del Rey en el horizonte. Su experiencia en competiciones europeas y su trayectoria en la Bundesliga convierten al internacional húngaro en un perfil muy valorado por el cuerpo técnico de Iñigo Pérez.

El Villarreal no descarta otras alternativas

Pese a que Gulácsi continúa encabezando la lista de preferencias, el Villarreal tampoco quiere quedar bloqueado por una negociación que amenaza con alargarse más de lo previsto.

La dirección deportiva mantiene abiertas otras opciones por si el Leipzig mantiene unas exigencias económicas que considera desproporcionadas. El objetivo sigue siendo incorporar un portero experimentado antes de que finalice la concentración de pretemporada para que pueda integrarse cuanto antes en la dinámica del equipo.

Las próximas horas serán decisivas. El acuerdo con el futbolista existe y la voluntad del guardameta es vestir de amarillo, pero ahora la pelota está en el tejado del Leipzig. El conjunto alemán, de momento, no tiene intención de poner las cosas fáciles.