Los siete mundialistas, de vuelta: así será el regreso escalonado de los internacionales

La pretemporada del equipo amarillo entra en una nueva fase con el regreso progresivo de los futbolistas que disputaron el Mundial 2026; Logan Costa ya fue el primero en reincorporarse al trabajo el pasado lunes y, entre este viernes y el próximo lunes, Iñigo Pérez recuperará al resto de internacionales

Tras dos semanas y media de trabajo marcadas por las numerosas ausencias, el Villarreal empieza a recuperar efectivos. La histórica presencia de ocho futbolistas amarillos en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México obligó al cuerpo técnico a arrancar la preparación con una plantilla muy condicionada, recurriendo a numerosos jugadores del filial para completar las sesiones de entrenamiento y los primeros amistosos del verano.

Poco a poco, sin embargo, la fotografía cambia. El primero en regresar fue Logan Costa, que el pasado lunes volvió a ejercitarse en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza después de poner fin a sus vacaciones. El central caboverdiano abrió el camino de las reincorporaciones y ya trabaja a las órdenes de Iñigo Pérez con el objetivo de ponerse a punto cuanto antes para tener el mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

Logan Costa, inédito en el Mundial

El internacional caboverdiano fue el primero de los mundialistas en regresar a Miralcamp. Su selección cayó en dieciseisavos y, tras completar el periodo de descanso fijado por el club, ya se encuentra plenamente integrado en la dinámica del primer equipo.

El defensa puso fin a un breve periodo de descanso después de que su selección cayese eliminada el pasado 3 de julio frente a Argentina en la primera ronda eliminatoria. Desde entonces, apenas disfrutó de dos semanas y un día de vacaciones, adelantando así su vuelta pese a que el club debe conceder por ley tres semanas de descanso a los futbolistas que hayan participado en la cita internacional.

Esta decisión de adelantar su retorno se entiende por el deseo del central de recuperar cuanto antes el ritmo. Logan Costa no disputó ni un solo minuto durante el Mundial y quiere aprovechar la pretemporada desde el primer día para convencer al nuevo técnico amarillo.

Su vuelta ya supuso una noticia importante para Iñigo Pérez. Costa afronta además una temporada importante en su consolidación dentro del proyecto amarillo, después de un primer curso de adaptación y de haber formado parte de la expedición de Cabo Verde en la mayor cita del fútbol mundial. El técnico navarro ya pudo verle trabajar esta semana y todo apunta a que seguirá acumulando carga física antes de reaparecer en alguno de los próximos compromisos de preparación.

Cuatro incorporaciones antes del PSV

La expedición amarilla seguirá ganando efectivos este mismo viernes. Está previsto que Pape Gueye, Nicolas Pépé, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi se incorporen a la disciplina del primer equipo una vez concluyan sus vacaciones. Los cuatro internacionales están citados para este mismo viernes 24 para pasar reconocimiento y completar su primera sesión de entrenamiento. No se espera que viajen junto al resto de la plantilla hasta los Países Bajos para el amistoso frente al PSV Eindhoven.

Especialmente significativa resulta la vuelta de Pape Gueye, uno de los futbolistas más destacados del Villarreal durante la pasada temporada y cuyo excelente Mundial ha incrementado todavía más su cotización en el mercado internacional. De hecho, no se descarta que su salida rumbo a la Premier League pueda precipitarse ahora que ya está de vuelta.

También regresará Nicolas Pépé, que firmó un campeonato sobresaliente con Costa de Marfil con dos goles y una asistencia, además de los dos representantes canadienses, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, cuya selección completó una brillante actuación alcanzando las rondas eliminatorias.

El cuerpo técnico podrá comenzar a integrar a todos ellos de forma progresiva en el ritmo de entrenamientos a partir de la próxima semana.

Renato Veiga y Freeman cerrarán el grupo

Las dos últimas reincorporaciones llegarán el próximo lunes. Tanto Renato Veiga como Alex Freeman dispondrán de algunos días más de descanso antes de incorporarse definitivamente a la disciplina amarilla, completando así el regreso de todos los internacionales que participaron en el Mundial.

El caso del central portugués es especialmente llamativo. Veiga fue uno de los futbolistas más utilizados por Roberto Martínez durante el torneo y confirmó el enorme potencial que el Villarreal ya había detectado cuando apostó por él. Su crecimiento durante el campeonato no ha pasado desapercibido en Europa y el club sigue considerándolo una de las piezas con mayor proyección de la plantilla.

También vuelve Alex Freeman, una de las revelaciones del Mundial con Estados Unidos. El lateral estadounidense aprovechó la confianza de Mauricio Pochettino para firmar un campeonato de gran nivel e incluso estrenarse como goleador en una Copa del Mundo, una actuación que ha reforzado todavía más la confianza del Villarreal en su evolución.

La plantilla ya toma forma

Con el regreso escalonado de los internacionales, Iñigo Pérez comenzará a trabajar prácticamente con el grupo al completo por primera vez desde el inicio de la pretemporada el pasado 6 de julio.

La planificación diseñada por el club ha permitido respetar el periodo vacacional de todos los futbolistas que disputaron el Mundial, al tiempo que ha servido para conceder protagonismo a varios canteranos durante las primeras semanas de trabajo.

Ahora llega un nuevo tiempo completamente distinto ya que la competencia aumenta en todas las posiciones y el técnico amarillo empezará a perfilar sus decisiones y el equipo base con el que afrontará una temporada especialmente exigente. El nuevo proyecto empieza, por fin, a tomar forma con casi todas sus piezas disponibles a la espera de los fichajes.