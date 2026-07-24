El Villarreal ingresará cerca de 1,4 millones por sus ocho mundialistas

La amplia representación amarilla en el Mundial 2026 tendrá una recompensa interesante gracias al 'Programa de Ayudas a Clubes' de la FIFA que remunerará la participación de sus internacionales en el gran torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México

Nicolas Pépé fue uno de los futbolistas del Villarreal más destacados en el Mundial.Imago

El excelente papel de los futbolistas del Villarreal en el Mundial 2026 no solo ha reforzado la imagen internacional del club. La cita disputada en Estados Unidos, Canadá y México también dejará un importante retorno económico para las arcas amarillas gracias al 'Programa de Ayudas a Clubes' de la FIFA, creado para compensar a las entidades que ceden jugadores a las diferentes selecciones nacionales.

A falta de la liquidación definitiva por parte del organismo internacional, el 'Submarino' percibirá alrededor de 1,4 millones de euros por la participación de sus ocho mundialistas durante el campeonato. Una cantidad que todavía podría sufrir pequeños ajustes, pero que confirma el importante impacto económico que ha tenido la presencia amarilla en la gran cita del fútbol mundial.

Ocho representantes y más de 300 días de concentración

La FIFA ha destinado 250 millones de dólares a compensar a los clubes que aportaron futbolistas al Mundial. El reparto se realiza en función de los días que cada jugador permanece concentrado con su selección, desde el inicio de la preparación hasta el día posterior a la eliminación, con una asignación aproximada de 5.000 dólares diarios por futbolista.

El Villarreal acudió al torneo con una representación histórica de ocho jugadores: Renato Veiga (Portugal), Logan Costa (Cabo Verde), Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi (Canadá), Nicolas Pépé (Costa de Marfil), Pape Gueye (Senegal), Alex Freeman (Estados Unidos) y Thomas Partey (Ghana).

Entre todos acumularon 319 días de concentración computables, una cifra que sitúa al club amarillo entre las entidades españolas con mayor retorno económico derivado de este programa de compensaciones de la FIFA.

El caso particular de Thomas Partey

La única excepción dentro del cálculo corresponde a Thomas Partey. Aunque Ghana permaneció en el torneo más allá del 30 de junio, el contrato del internacional africano con el Villarreal expiró ese mismo día, por lo que el club únicamente tiene derecho a percibir la compensación generada durante el periodo en el que el futbolista seguía perteneciendo a la entidad. En su caso, la cantidad computable corresponde a 37 días de concentración, lo que supone unos 185.000 dólares, aproximadamente 162.000 euros.

El resto de futbolistas sí generan ingresos hasta el día siguiente de la eliminación de sus respectivas selecciones al mantener durante todo ese periodo su vinculación contractual con el 'Submarino'.

Canadá lidera el retorno económico

La selección canadiense es la que mayor beneficio reporta al Villarreal. Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi permanecieron concentrados durante 42 días cada uno hasta que cayeron en los octavos de final contra Marruecos (0-3), convirtiéndose en los jugadores que más ingresos generan para la entidad amarilla. Solo entre ambos aportan cerca de 369.000 euros, una parte muy significativa de los aproximadamente 1,4 millones que ingresará el club.

Aunque el Villarreal no tuvo ya representantes en los cuartos de final, también contribuyeron de manera importante Logan Costa con Cabo Verde (perdió en dieciseisavos contra Argentina), Alex Freeman con Estados Unidos (cayó en octavos contra Bélgica), Renato Veiga con Portugal (se marchó tras ser eliminada por España en octavos), Nicolas Pépé con Costa de Marfil y Pape Gueye con Senegal, que se quedaron en la primera ronda eliminatoria tras caer contra Noruega y verse remontada por la selección belga, respectivamente.

En cualquier caso, todas sus selecciones superaron la primera fase y varias de ellas avanzaron alguna ronda, prolongando el periodo de compensación.

Además del torneo final, el Villarreal también recibirá alrededor de 110.000 euros correspondientes a la participación de sus internacionales en la fase de clasificación para el Mundial, una compensación que no incluye a Canadá ni Estados Unidos por tener la plaza asegurada como países organizadores.

Un Mundial histórico también sobre el césped

Más allá del apartado económico, la edición de 2026 ya ocupa un lugar destacado en la historia del Villarreal por el rendimiento de sus futbolistas. Nunca antes el club había contado con tantos representantes en una Copa del Mundo. Los ocho mundialistas superan el anterior registro de la entidad y también han firmado la actuación más prolífica de siempre de jugadores amarillos en un Mundial.

Entre Nicolas Pépé, Pape Gueye y Alex Freeman sumaron cinco goles, estableciendo un nuevo récord goleador para futbolistas del Villarreal en una misma edición. Pépé y Gueye anotaron dos tantos cada uno, mientras que Freeman completó la cuenta con otro gol.

Hasta ahora, la mejor marca pertenecía a Denis Cheryshev, autor de cuatro goles con Rusia en el Mundial de 2018. Ahora bien, aquellos tantos llevaron únicamente la firma del extremo ruso. En esta ocasión, el protagonismo ha estado mucho más repartido y refleja el creciente peso internacional de una plantilla cada vez más presente en las grandes competiciones.

Ese éxito también tiene su reflejo en las cuentas del club. La amplia representación amarilla en el Mundial no solo ha reforzado el prestigio del Villarreal en el escaparate internacional, sino que dejará un pellizco económico muy importante para las arcas del club.