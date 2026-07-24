El 'clausulazo' del Levante por Dani Requena: existe una jugosa opción de compra granota

El acuerdo de préstamo incluye un derecho a la adquisición por cinco millones de euros en favor del club valenciano si quiere hacerse con el jugador en propiedad en 2027 y un derecho de recompra a favor del Villarreal en 2028 y 2029, fórmula que refleja el importante valor que el club amarillo sigue otorgando a uno de los grandes productos de su cantera

La cesión de Dani Requena al Levante podría parecer, a simple vista, una operación de desanclaje de lo más rutinaria enmarcada en la reestructuración de la plantilla que el Villarreal está implementando este verano con los futbolistas que ya estuvieron cedidos el pasado curso. Sin embargo, las condiciones pactadas con el Levante revelan un mensaje muy diferente.

El 'Submarino' no ha querido desprenderse sin más de uno de los canteranos con mayor recorrido de los últimos años, sino que ha diseñado una operación que protege al máximo sus intereses y deja claro el valor que sigue otorgando al centrocampista granadino. Aunque todas las partes han convenido que el futbolista necesitaba salir para encontrar continuidad en Primera División ya que este año no tendría demasiadas opciones en La Cerámica, existe una total confianza en que el jugador tendrá un importante recorrido en la élite del fútbol español.

Cinco millones para quedarse con Requena

La principal prueba de esa confianza está en las condiciones de la operación. Según informan los compañeros de El Periódico Mediterráneo, la cesión es por un solo año e incorpora una opción de compra de cinco millones de euros a favor del Levante, además de un derecho de recompra que el Villarreal podrá ejercer durante los dos veranos posteriores a una hipotética venta.

La fórmula resulta significativa por varios motivos. El primero, porque el club amarillo pone un precio elevado a un futbolista que entraba en el último año de contrato y cuya salida parecía prácticamente decidida hace apenas unas semanas. El segundo, porque incluso si el Levante decide apostar definitivamente por él, el Villarreal no pierde el control absoluto sobre su futuro y se reserva la posibilidad de recuperarlo si termina explotando en Primera División.

Más que una simple cesión, la operación transmite la sensación de que el Villarreal ha querido garantizar el crecimiento del jugador sin renunciar a beneficiarse de una posible explosión deportiva.

Un año en Córdoba que cambió su futuro

La cotización de Dani Requena no se entiende sin la temporada que completó el pasado curso en el Córdoba. El centrocampista disputó 36 partidos oficiales, superó los 2.600 minutos y firmó dos goles en una campaña que confirmó todo el talento que había mostrado durante su formación en la cantera grogueta.

Su rendimiento fue uno de los factores que despertó el interés de varios clubes durante el mercado. Racing de Santander, Rayo Vallecano e incluso equipos de Bélgica, Países Bajos y Portugal siguieron de cerca su situación después de un año que también le permitió estrenarse con la selección española Sub-21.

El Villarreal entendía que el siguiente paso en su evolución debía producirse ya en la máxima categoría. Sin embargo, la competencia existente en el centro del campo del equipo de Iñigo Pérez hacía muy complicado garantizarle los minutos necesarios para seguir creciendo. Ahí apareció el Levante como el destino ideal. Un equipo con la misión de mantener la categoría por segundo año consecutivo tras lograr el ascenso el pasado verano, cercano geográficamente y dispuesto a ofrecerle muchos minutos para demostrar que está preparado para competir al máximo nivel.

Una operación que demuestra la confianza del Villarreal

Durante semanas se apuntó a la posibilidad de un traspaso definitivo. Incluso llegaron propuestas e intereses de diferentes clubes nacionales y extranjeros, mientras el Villarreal estudiaba cuál era la mejor solución para un futbolista cuyo futuro había entrado en una fase decisiva. Sin embargo, la fórmula finalmente elegida demuestra que la entidad amarilla sigue considerando a Requena un activo de presente y de futuro.

La opción de compra, unida al derecho de recompra, protege al club frente a una posible revalorización del jugador y evita perder definitivamente el control sobre uno de los centrocampistas más talentosos surgidos de Miralcamp en los últimos años.

El camino será diferente al que están siguiendo otros canteranos como Carlos Maciá o Alassane Diatta, que buscan hacerse un hueco directamente en el primer equipo, pero el objetivo final no cambia ya que pasa por comprobar hasta dónde puede llegar un futbolista al que el Villarreal continúa otorgando un importante valor deportivo y económico.

Requena afrontará ahora el mayor reto de su carrera en Primera División. Si responde al nivel que mostró en Córdoba, el Levante tendrá la posibilidad de convertir la cesión en un traspaso. Pero incluso aunque eso ocurra, el Villarreal seguirá teniendo la llave para recuperarlo. Una cláusula que dice mucho más que cualquier comunicado oficial sobre la confianza que el 'Submarino' mantiene en uno de los productos más valiosos de su cantera.