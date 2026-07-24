Carlos Maciá, futuro y presente: su renovación confirma su salto al primer proyecto

El club amarillo blinda al canterano con mayor proyección de Miralcamp y hace una apuesta firme por un centrocampista que todavía está en edad juvenil; Roig Negueroles aseguró que será internacional absoluto y que si actualmente jugara en River Plate "valdría 30 millones de euros"

El Villarreal CF lleva años construyendo su futuro a través de la cantera y pocas operaciones simbolizan mejor esa filosofía que la renovación de Carlos Maciá. La ampliación del contrato del centrocampista ilicitano hasta junio de 2031 no responde únicamente a la intención de proteger a una de las mayores promesas de Miralcamp, sino que confirma la confianza absoluta del club en un futbolista llamado a tener un papel importante en el primer equipo.

Pese a que apenas tiene 17 años, Maciá ya se ha convertido en el canterano mejor valorado por los ejecutivos de la entidad. Su progresión durante la última temporada ha sido tan acelerada que el Villarreal ha decidido revisar nuevamente un contrato que ya había ampliado hasta 2029 hace menos de un año. Dos temporadas más que reflejan la convicción de que el mediocentro ilicitano será una de las piezas sobre las que se sustentará el proyecto deportivo de los próximos años.

Una apuesta de presente con mirada al futuro

Carlos Maciá (Elche, 1 de septiembre de 2008) todavía está en edad juvenil, pero hace tiempo que compite por encima de su categoría. La pasada temporada dio el salto definitivo al Villarreal B de David Albelda, donde se consolidó como una de las grandes revelaciones de la Primera Federación.

Disputó 25 encuentros y acumuló más de 2.100 minutos, cifras poco habituales para un futbolista de su edad. Su rendimiento le permitió derribar otra puerta antes de tiempo: la del primer equipo. Debutó en Primera División el pasado curso y este verano está realizando toda la pretemporada a las órdenes de Iñigo Pérez, una señal inequívoca de que el cuerpo técnico quiere acelerar su integración sin perder de vista los tiempos de su formación.

La renovación hasta 2031 llega precisamente para reforzar esa hoja de ruta. El Villarreal no solo evita el interés de otros clubes sobre una de sus mayores joyas, sino que envía un mensaje claro sobre el peso que espera que tenga el futbolista dentro de la entidad.

El pivote que más ilusiona en Miralcamp

En el club existe la sensación de que Maciá reúne unas condiciones difíciles de encontrar en un futbolista de su edad. Su lectura táctica, la serenidad para jugar bajo presión y su capacidad para interpretar el ritmo de los partidos le convierten en un mediocentro con un perfil muy cotizado.

Puede actuar como pivote por delante de la defensa, iniciar la construcción del juego con criterio, corregir desequilibrios defensivos y recuperar balones gracias a una inteligencia posicional impropia de un jugador que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad. A ello suma un físico privilegiado que le permite abarcar mucho campo y competir con futbolistas más experimentados.

No es casualidad que dentro del Villarreal algunos encuentren similitudes en su perfil con el de Rodrigo Hernández. Nadie pretende comparar trayectorias ni cargar al ilicitano con una presión innecesaria, pero sí consideran que reúne muchas de las características que hicieron del actual Balón de Oro uno de los mejores mediocentros del mundo durante su formación.

Roig Negueroles: "Maciá va a jugar en la Selección"

Esa confianza quedó reflejada hace apenas unos días en las palabras del consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, que situó públicamente a Maciá como una de las grandes apuestas de la entidad. "Maciá es un chaval muy joven que puede jugar en el B perfectamente y puede jugar también en el A. Además, se le nota que aquí crece, que está en una competición que le viene bien. Creo que por hoy la diferencia entre la Primera RFEF y la Segunda es bastante menor que de la Segunda a la Primera División", explicó el dirigente amarillo al analizar la evolución del futbolista.

Roig Negueroles fue incluso más allá al defender que la edad no debe condicionar su crecimiento: "Carlos Maciá es un jugador muy joven, es juvenil todavía el año que viene. Pero este año ha sido titular indiscutible en el B, ha jugado, no sé, 200 y pico minutos en el primer equipo. Ya veremos qué ficha tiene o qué ficha deja de tener, pero no por ser joven tenemos que mantenerlo en el B". Un discurso que encaja con la decisión del club de ampliar su contrato hasta 2031 y seguir integrándolo en la dinámica de la primera plantilla.

La valoración del ejecutivo amarillo culminó con una comparación que ilustra hasta qué punto el Villarreal cree en el potencial del ilicitano: "Carlos Maciá va a jugar en la selección española. Es un jugador que seguramente si estuviese jugando en River Plate, ahora mismo valdría 30 millones de euros", destacó el consejero delegado del Villarreal, confirmando el enorme cartel interno del centrocampista y la obsesión por blindarlo antes de que su crecimiento despierte el interés de otros grandes equipos.

Más espacio en el nuevo Villarreal

La apuesta por Maciá también coincide con un momento de transformación en el centro del campo amarillo. Las salidas de Dani Parejo y Thomas Partey han liberado espacio dentro de la plantilla, mientras que la nueva cesión de Dani Requena, en esta ocasión al Levante, reduce todavía más las alternativas naturales en esa demarcación.

A día de hoy, Pape Gueye y Santi Comesaña representan la experiencia -aunque el senegalés tiene muchas opciones de salir-, mientras que Carlos Maciá y Alassane Diatta simbolizan el relevo generacional que pretende impulsar Iñigo Pérez. A buen seguro que el club también acudirá al mercado antes del cierre de la ventana de fichajes, aunque la dirección deportiva revitaliza su apuesta por lo que hay en la casa y asegura que únicamente moverá ficha si aparece una oportunidad que encaje tanto deportiva como económicamente.

Todas estas confluencias abren una puerta muy interesante para el joven centrocampista, que afronta la pretemporada con opciones reales de asentarse definitivamente en la dinámica del primer equipo.