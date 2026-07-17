Dani Requena sale del Villarreal rumbo al Levante

El centrocampista jugará una temporada como cedido en el equipo granota, después de que también el pasado curso fuera a préstamo al Córdoba y ofreciera un interesante rendimiento

Dani Requena, futbolista del Villarreal, jugará la próxima temporada en el Levante después del acuerdo que han alcanzado los dos clubes para la cesión del centrocampista de 22 años. Este mismo lunes se pondrá a las órdenes de Luís Castro, técnico levantinista. Una operación que se venía gestando días atrás y que se enmarca también en la necesidad de aligerar la plantilla del cuadro que dirige Iñigo Pérez.

Requena, de 22 años y 1,86 metros, tiene dos años más de contrato con el Villarreal, aunque en la idea de encontrar minutos y regularidad jugará a préstamo en el Levante. El centrocampista ya vivió el pasado curso una cesión, en este caso al Córdoba en Segunda donde encontró una interesante regularidad, tal y como señalan los números. El jugador disputó 36 encuentros oficiales y anotó dos goles.

Dani Requena ya debutó en el primer equipo del Villarreal con Marcelino

Internacional en las categorías inferiores de la selección española, con la que ha jugado con la sub 19 y la sub 21, Dani Requena también se ha estrenado con el primer equipo del Villarreal. Fue en el final de la temporada 24/25 y lo hizo de la mano de Marcelino García Toral. Fue en el duelo contra el Sevilla FC.

El centrocampista granadido de 22 años inició su formación futbolística en las categorías inferiores del CF Sierra Nevada Cenes y del Granada CF, pero en edad alevín dio el salto a la cantera del Villarreal, hasta el señalado estreno con el primer equipo del Villarreal. Luego llegó su cesión al Córdoba. Ahora da el salto a un equipo de Primera, donde buscará seguir progresando en su carrera.

Requena había iniciado la pretemporada con el primer equipo del Villarreal

Dani Requena había iniciado la pretemporada con el primer equipo del Villarreal a las órdenes de Iñigo Pérez, aunque realmente todo apuntaba a que pudiera salir como así ha sucedido. Varios equipos habían puesto sus ojos en el centrocampista, como el Racing de Santander o el Rayo Vallecano, además de despertar interés en ligas extranjeras como las de Bélgica, Países Bajos o Portugal. Aunque el Levante era el que más cerca ha estado en todo momento para hacerse con sus servicios, un jugador que debutaba el pasado mes de marzo con la selección sub 21.

La cesión de Dani Requena al Levante se enmarca en los movimientos del Villarreal para dar salida a alguno de sus jugadores más jóvenes que, por la alta competencia del primer equipo, no tenían sitio en el plantel. Son los casos de Thiago Ojeda, Toni Tamarit, Jean Ives Valou y Víctor Moreno. Si se tiene en cuenta también el traspaso de Ramón Terrats al Getafe.

Cierto es que el buen año de Dani Requena en el Córdoba había elevado el interés de algunos equipos y se especuló con la posibilidad de que pudiera tener una oportunidad en el Villarreal. Finalmente el futbolista, cuyo valor de mercado en el portal especializado Transfemarkt es de 1 millón de euros, sale en dirección al Levante.