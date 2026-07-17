La expedición amarilla llega a Portugal para su estreno veraniego ante el Benfica

El conjunto amarillo, ya instalado en Faro, afronta esta noche (20:45 horas) su primer amistoso del verano, que podrá seguirse en directo por GOL; Iñigo Pérez comenzará a dejar pistas importantes sobre sus intenciones y desvelará una gran incógnita en la portería

El Villarreal CF levanta esta noche el telón de la pretemporada 2026/2027. El conjunto amarillo se medirá al Benfica a partir de las 20:45 horas en el Estadio Algarve de Faro, en un encuentro que supondrá la primera prueba del proyecto liderado por Iñigo Pérez y el inicio de una preparación que llevará al 'Submarino' a disputar un total de siete amistosos antes del estreno liguero frente al Racing de Santander.

La expedición amarilla aterrizó en Portugal en la tarde-noche del jueves, en el que ha sido el primer desplazamiento oficial de Iñigo Pérez como entrenador del Villarreal. El técnico navarro vivirá su debut en el banquillo groguet en ante un rival de alta envergadura. Aunque este curso no ha logrado clasificarse para la Liga de Campeones, se trata de uno de los grandes del fútbol portugués y un habitual de la Champions.

El encuentro podrá seguirse en directo a través de GOL Televisión.

Primer vistazo al nuevo Villarreal

Aunque la plantilla todavía no está al completo por la ausencia de los internacionales que disfrutaron de vacaciones tras el Mundial, el técnico contará con una base muy reconocible sobre la que comenzar a construir su equipo.

Todas las miradas estarán puestas en algunas de las estrellas que no disputaron el Mundial, como Alberto Moleiro o Georges Mikautadze, llamados a seguir siendo dos de los grandes referentes ofensivos del nuevo Villarreal. Junto a ellos también estarán futbolistas importantes como Gerard Moreno, Ayoze Pérez, Carlos Romero, Sergi Cardona o Santi Comesaña, además de otros jugadores que buscan convencer al nuevo entrenador desde el primer día.

Será el primer contacto para una plantilla que acumula 11 días de trabajo pero solo una semana de entrenamientos, aunque el cuerpo técnico espera empezar a ver los primeros automatismos de un equipo que necesita ir recuperando sensaciones para un inicio de Liga que será muy exigente.

La gran incógnita estará bajo palos

Uno de los grandes focos de atención del partido estará en la portería. El amistoso puede ofrecer pistas importantes sobre una demarcación que vive días de incertidumbre.

Las posibles salidas de Diego Conde y Arnau Tenas parecen cada vez más encaminadas. El primero continúa siendo el principal candidato del Real Betis para reforzar su portería, mientras que el segundo mantiene muy avanzadas las conversaciones para incorporarse al Mallorca.

Si ambas operaciones están ciertamente tan avanzadas, lo lógico sería que ninguno de los dos participase esta noche para evitar asumir riesgos en un encuentro amistoso, una circunstancia que otorgaría la primera titularidad del verano a Luiz Junior. Juegue quien juegue, habrá una pista que seguir. Si es el brasileño el elegido, se abrirá la puerta a los otros dos guardametas de la plantilla y ofrecerá las primeras señales sobre los movimientos que todavía debe realizar el Villarreal en el mercado.

Un rival con grandes recuerdos europeos

Aunque se trata de un amistoso, el Benfica siempre trae buenos recuerdos al Villarreal. El conjunto lisboeta fue el primer rival al que derrotó el 'Submarino' en la Liga de Campeones.

Aquel 2 de noviembre de 2005 quedó grabado para siempre en la memoria del villarrealismo gracias al espectacular gol de Marcos Senna en el Estádio da Luz, un triunfo que impulsó al equipo dirigido por Manuel Pellegrini hacia una histórica clasificación como primero de grupo por delante de Manchester United, Lille y el propio Benfica.

Además, el conjunto portugués también fue el rival ante el que el Villarreal marcó su primer gol en la máxima competición continental, obra de Juan Román Riquelme desde el punto de penalti en El Madrigal.

Una pretemporada con siete pruebas de nivel

El choque de Faro será únicamente el primer paso de una exigente preparación diseñada por el Villarreal. Tras el Benfica, los amarillos viajarán a Eindhoven para enfrentarse al PSV antes de poner rumbo a Italia para disputar la Como Cup.

En tierras italianas se medirán al AlUla SC y al Como 1907 en una primera jornada con dos encuentros de 45 minutos, además de disputar un tercer partido dentro del torneo frente a un rival todavía por determinar.

La recta final de la preparación incluirá un derbi autonómico frente al Levante en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y concluirá el 8 de agosto con una exigente visita al Galatasaray en Estambul.

Siete partidos, cuatro países y rivales de primer nivel para construir el Villarreal de Iñigo Pérez. Esta noche, en Faro, llega el primer examen.