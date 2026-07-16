Aïssa Mandi regresa a LaLiga dos años después: el Levante oficializa su fichaje

El ex del Betis y del Villarreal vuelve al fútbol español tras expirar su contrato con el Lille y comprometerse con el club granota por dos temporadas; viene avalado por un buen Mundial y 206 partidos de experiencia en Primera División

Aïssa Mandi está de vuelta. El veterano central regresa a LaLiga después de dos temporadas en el LOSC Lille para iniciar una nueva etapa en el fútbol español. El defensor, que dejó huella tanto en el Real Betis como en el Villarreal CF, se ha convertido oficialmente en nuevo jugador del Levante UD, con el que ha firmado un contrato hasta junio de 2028.

El internacional argelino aterriza en Orriols como uno de los fichajes de mayor experiencia del mercado para reforzar la defensa del conjunto granota. A sus casi 35 años, Mandi acumula más de dos centenares de partidos en la máxima categoría del fútbol español y una amplia trayectoria en competiciones europeas, un bagaje que el Levante espera aprovechar en su objetivo de la permanencia en Primera División. "El jugador pasará la revisión médica y en los próximos días se pondrá a las órdenes del entrenador Luis Castro. ¡Bienvenido, Aïssa!", reza la nota emitida por el club granota.

Tras su paso por el Benito Villamarín y La Cerámica, Mandi inicia ahora un nuevo capítulo en el fútbol español con la tranquilidad de llegar avalado por su experiencia, liderazgo y conocimiento de LaLiga, argumentos que el Levante ha tenido muy en consideración a la hora de firmarlo. El club granota confía en que el central vuelva a ofrecer el nivel que le convirtió durante casi una década en uno de los zagueros más fiables del campeonato.

Cinco años de crecimiento en el Betis

Nacido en Châlons-en-Champagne (Francia) en 1991, Mandi dio sus primeros pasos en el Stade de Reims antes de dar el salto a LaLiga en el verano de 2016 para incorporarse al Real Betis.

Durante cinco temporadas defendió la camiseta verdiblanca y se convirtió en una pieza imprescindible en la zaga heliopolitana. Su regularidad y su gran capacidad para sacar el balón jugado le permitieron consolidarse como uno de los centrales más fiables del campeonato, además de disputar varias ediciones de la UEFA Europa League.

Su rendimiento en Heliópolis despertó el interés de varios clubes hasta que, una vez finalizado su contrato, puso rumbo al Villarreal para afrontar otro de los mayores retos de su carrera.

Tres temporadas en el Villarreal y experiencia europea

El 'Submarino' amarillo incorporó a Mandi en el verano de 2021 para reforzar una plantilla que acababa de proclamarse campeona de la Europa League y que iba a disputar la Liga de Campeones.

Durante su etapa en La Cerámica, el internacional argelino formó parte de una de las épocas más gloriosas del club. Defendió la camiseta amarilla durante tres campañas en las que participó en Champions League, Europa League e incluso la Supercopa de Europa, aportando su gran experiencia en una plantilla ya de por sí acostumbrada a competir al máximo nivel.

Aunque alternó titularidades con suplencias, siempre ofreció un rendimiento fiable cuando fue requerido, disputando encuentros de máxima exigencia.

Su siguiente destino, Francia

Tras finalizar su etapa en el Villarreal, Mandi regresó a la Ligue 1 en el verano de 2024 para fichar por el Lille ya que no entraba en los planes de Marcelino pese a tener contrato por un curso más, hasta 2025. En el conjunto francés volvió a demostrar que seguía siendo un central de garantías y la pasada campaña disputó un total de 40 encuentros oficiales, repartidos entre 29 partidos del campeonato doméstico y once de la UEFA Europa League, alcanzando las semifinales en esta última edición.

Además, este verano volvió a ser un fijo con la selección de Argelia en el Mundial, donde ejerció como líder de la defensa de su país y confirmó que mantiene intacta su competitividad pese al paso de los años.

El Levante apuesta por su experiencia

En total, el zaguero acumula 206 partidos en LaLiga, siete encuentros en la Liga de Campeones y 22 en la Europa League, cifras que reflejan una trayectoria al alcance de muy pocos defensas que llegan al Levante.

Con su incorporación, segunda del Levante este verano tras el fichaje Enzo Bardeli, procedente del USL Dunkerque, el conjunto dirigido por Luis Castro suma jerarquía a una defensa que necesitaba reforzarse tras varias salidas importantes. Mandi llega como agente libre y firma hasta junio de 2028, convirtiéndose en uno de los nuevos líderes del proyecto granota.