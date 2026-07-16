El Villarreal estudia la salida de Arnau Tenas ante el fuerte interés del Mallorca

Luis García Fernández, nuevo técnico del equipo bermellón, ha pedido su incorporación y en la capital balear apuntan a que el fichaje está casi hecho; el meta catalán tiene mercado puesto que también interesa a Levante y Almería, aunque le gustaría definir su rol con Iñigo Pérez antes de tomar una decisión

A expensas de que se resuelvan las primeras operaciones del verano, todo apunta a que el Villarreal no arrancará la temporada con los tres porteros que actualmente forman parte de la plantilla. El nombre que más fuerza ha cobrado en las últimas horas es el de Arnau Tenas, cuyo futuro parece alejarse de La Cerámica.

El principal interesado es el RCD Mallorca. El conjunto balear, que busca un sustituto para Leo Román tras su salida, ya habría iniciado las conversaciones con el club amarillo para tratar de cerrar la incorporación del guardameta de 25 años. Las buenas relaciones entre ambos clubes, marcadas por el pasado de Pablo Ortells como director de fútbol en la entidad castellonense, facilitan unas negociaciones que ya están en marcha.

Según las últimas informaciones, el Mallorca trabaja en una cesión con opción de compra obligatoria en caso de lograr el ascenso, aunque ambas entidades siguen estudiando distintas fórmulas que permitan alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

Luis García lo considera una prioridad

La apuesta del Mallorca tiene un nombre propio: Luis García Fernández. El flamante técnico bermellón ha solicitado expresamente el fichaje de Arnau Tenas, convencido de que reúne las condiciones ideales para liderar la portería del equipo la próxima temporada.

El exguardameta del FC Barcelona y del París Saint-Germain llegó el pasado verano al Villarreal con el objetivo de relanzar su carrera después de su etapa en Francia. Firmó hasta 2029 y dejó buenas sensaciones cuando tuvo oportunidades, disputando diez encuentros ligueros, aunque nunca consiguió asentarse como titular por delante de Luiz Júnior.

Además del Mallorca, tanto el Almería como el Levante permanecen atentos a su situación. Sin embargo, el conjunto balear es el que más ha avanzado en las negociaciones y, a día de hoy, parte con ventaja para hacerse con sus servicios.

Arnau quiere saber si será protagonista con Iñigo

En el caso de Tenas, la decisión dependerá en gran medida del papel que vaya a desempeñar en este nuevo curso bajo las órdenes de Iñigo Pérez. El guardameta de Vic quiere sentirse importante y conocer cuál será su rol antes de tomar una decisión definitiva.

Si el nuevo entrenador le transmite opciones reales de competir por la titularidad, podría valorar continuar en La Cerámica. En cambio, si nuevamente apunta a una temporada como suplente habitual, estudiará seriamente las propuestas que tiene sobre la mesa.

En este sentido, distintas informaciones desde la capital balear aseguran que el acuerdo está muy cerca e incluso dan casi por cerrado su fichaje.

Diego Conde también estudia un cambio de aires

El posible adiós de Arnau Tenas no sería el único movimiento que podría producirse en la portería amarilla. Diego Conde también cuenta con un importante cartel y el Betis trabaja para incorporarlo de cara a la próxima temporada.

La entidad verdiblanca considera al madrileño una opción prioritaria para reforzar la demarcación y las conversaciones entre clubes avanzan con el objetivo de encontrar una fórmula que satisfaga a todas las partes.

La 'incógnita' de Iñigo Pérez

La planificación deportiva del Villarreal pasa ahora por definir la jerarquía en su portería. Luiz Júnior parte, sobre el papel, con ventaja después de terminar el pasado curso como titular, pero la llegada del nuevo cuerpo técnico obliga a revisar todos los estados antes de cerrar cualquier operación.

La dirección deportiva no quiere precipitarse y pretende que sea Iñigo Pérez quien defina el rol de sus tres guardametas durante las primeras semanas de trabajo antes de dar luz verde a las salidas definitivas. No obstante, el mercado aprieta y los clubes interesados no están dispuestos a esperar demasiado.

Por ello, las próximas conversaciones entre entrenador, dirección deportiva y futbolistas serán determinantes. Si Arnau Tenas termina poniendo rumbo a Mallorca y Diego Conde acepta la propuesta del Betis ante la falta de perspectivas de protagonismo, el Villarreal se verá obligado a acudir al mercado para incorporar un nuevo guardameta. De hecho, nombres como el del internacional paraguayo Orlando Gill ya figuran en la agenda amarilla como posibles alternativas para completar una portería que podría cambiar de forma notable antes del cierre del mercado.