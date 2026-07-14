La renovación de Fabián con el PSG es por un año con opción a otro y su vuelta al Betis se posterga

El club verdiblanco sabía que el regreso del centrocampista era casi imposible en el verano de 2027 debido a que es muy importante en el Paris Saint-Germain. Es por ello que el sevillano tiene un principio de acuerdo para extender su contrato, dejando abierta una pequeña opción de volver al Real Betis en el mercado estival de 2028

Fabián Ruiz tiene las puertas del Real Betis y el centrocampista tiene claro que va a regresar al club verdiblanco más pronto que tarde si bien es cierto cualquier opción de que se produzca su regreso en el verano de 2027 ya ha desaparecido debido a que el sevillano tiene un principio de acuerdo para extender su contrato con el Paris Saint-Germain. Una renovación que tiene su aquel, ya que finalmente no es por dos años exactamente sino que es por un año con la opción de poder ampliarla por una temporada más. Por tanto, hay una pequeña ventana abierta para que Fabián Ruiz pueda volver al Real Betis en el mercado de fichajes de verano de 2028.

Fabián Ruiz es actualmente uno de los mejores jugadores del mundo. Titular en el PSG y en la Selección Española, el de Los Palacios y Villafranca finalizaba contrato con el club francés el 30 de junio de 2027, y su representante, Loren del Pino, dijo que su regreso al Real Betis se va a producir, pero no cuando esté en sus últimos años de carrera. "En el futuro de Fabián siempre está volver al Betis. Además, tiene claro que cuando lo haga, no será con 38 años, sino algún año antes. Conociéndolo, no pondrá mensajes ni utilizará sus redes para dejarse querer; cuando llegue el momento se hará".

Pero no será en ese verano de 2027, ya que tal y como informaron RMC Sport y el periodista Fabrice Hawkins, Fabián Ruiz y el Paris Saint-Germain tienen un acuerdo para seguir juntos más temporadas, hasta 2028 como mínimo. El PSG cuenta con el canterano del Real Betis y no quiere dejarlo escapar cuando ha sido titular en las dos UEFA Champions League que ha ganado en las últimas temporadas y ahora que tiene 30 años cuando va a entrar en los años de madurez de su carrera deportiva.

El acuerdo entre el PSG y Fabián para renovar es de una temporada más otra opcional

Por lo pronto, Fabián seguirá siendo jugador del Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2028. Cuando termine esa campaña, el centrocampista y el club francés estudiarán la situación y decidirán si ejecutan la ampliación por una temporada más.

De este modo, existen posibilidades de que Fabián Ruiz pueda volver al Real Betis en el verano de 2028. No son muchas, pero las hay. El club verdiblanco estará pendiente de ello, ya que las relaciones entre el club y la actual junta directiva dirigida por Ángel Haro y el centrocampista son muy buenas.

Fabián Ruiz siempre ha dicho que quiere volver al Real Betis, pero que no lo hará con una edad avanzada ni cuando vaya a retirarse ya que su deseo es jugar a buen nivel en el club verdiblanco. "Quién sabe si algún día volveré a España. "Siempre he dicho que me gustaría retirarme en el Betis, que es mi casa, mi equipo. Esperemos que algún día pueda volver y terminar mi carrera allí, sería lo más bonito".

Por el momento, hay que tener calma, ya la vuelta de Fabián Ruiz al Real Betis se posterga, como mínimo, al verano de 2028.