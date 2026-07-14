El Betis sigue con su pretemporada sin sobresaltos

El equipo que entrena Manuel Pellegrini se sigue ejercitando en Alemania con la presencia de muchos canteranos, pero sin Manu González y Morante aún, y sin los internacionales. La plantilla verdiblanca prepara su primer amistoso que lo jugará este domingo contra el modesto Sportfreunde Lotte

La pretemporada del Real Betis sigue entrenándose con total normalidad en tierras de Alemania en donde el equipo que entrena Manuel Pellegrini está realizando este primer stage estival. Por el momento, no está habiendo ningún sobresalto en forma de lesiones y todos y cada uno de los futbolistas verdiblancos se están ejercitando, según sus diferentes planes, con la vista puesta en el primer amistoso de pretemporada que se juega este domingo contra el modesto Sportfreunde Lotte y que servirá para poner fin a la primera concentración del verano.

Sin los internacionales que jugaron el Mundial 2026, sin Aitor Ruibal y sin Manu González y Morante

El Real Betis se ha ejercitado con total normalidad en los que los futbolistas entrenados por Manuel Pellegrini ha compaginado ejercicios físicos y de fuerza con otros con el balón. El cuerpo técnico que dirige el chileno está poniendo especial énfasis que los futbolistas verdiblancos lleguen bien preparados al comienzo de la temporada que viene en la que el objetivo es hacer un buen papel en las tres competiciones oficiales que va a disputar: LaLiga, UEFA Champions League y Copa del Rey.

Las sesiones, por el momento, se están completando con los futbolistas que viajaron desde el comienzo más Antony que se unió al grupo durante el pasado fin de semana y que se está poniendo al mismo nivel que sus compañeros en estos días.

Los que no van a parecer de momento en la pretemporada del Real Betis son los internacionales que han disputado o están jugando el Mundial 2026. Cucho Hernández, Álvaro Fidalgo y Ez Abde, ya eliminados, disfrutan de sus correspondientes tres semanas de vacaciones, mientras que Gio Lo Celso no se va a incorporar hasta bien entrado el mes de agosto al estar en semifinales de la Copa del Mundo con Argentina. Por otro lado, en Sevilla se encuentra Aitor Ruibal recuperándose de su lesión.

Quienes tampoco están presentes son Manu González y José Antonio Morante que se han proclamados campeones de Europa sub 19 con la Selección Española y están teniendo unos días de vacaciones para desconectar y recargar energías. Los dos canteranos se sumarán a la pretemporada, en principio, a partir de la semana que viene; con el Real Betis de vuelta en Sevilla.

Por otro lado, lo que sí está habiendo es una amplia presencia de canteranos del Real Betis que están ayudando a completar los entrenamientos del equipo verdiblanco en esta pretemporada, estando alguno ante una oportunidad perfecta para ganarse la confianza de Manuel Pellegrini.

Son 12 los jóvenes jugadores del Real Betis que se encuentran realizando la pretemporada: Guilherme, Rodrigo Marina, Emmanuel, De Roa, Rica, Gnangoro, Óscar Masqué y Borja Alonso, Sosu, Pablo García, Iván Corralejo y Ángel Ortiz. Bien es cierto que de todos estos canteranos Pablo García y Ángel Ortiz ya son miembros del primer equipo desde hace tiempo, mientras que Guilherme es ya un portero con muchas tablas, tiene 25 años, que se encuentra muy cerca de ser traspasado al Córdoba CF de Segunda división.