Golpe de efecto del Betis con la renovación de Manu Fajardo: "Se presenta un año muy ilusionante"

La entidad verdiblanca ha anunciado el acuerdo alcanzado con el director deportivo para ampliar su contrato hasta junio de 2030, por lo que el aljarafeño se ha mostrado "muy feliz, ilusionado y responsabilizado"

Metido de lleno en la planificación de la próxima campaña, con la ilusión añadida del regreso a la Champions 21 años después, el Real Betis ha querido respaldar al máximo responsable de la misma, Manu Fajardo, al anunciar su renovación hasta el 30 de junio de 2030. Un golpe de efecto con el que la entidad de las trece barras reafirma su confianza en el director deportivo, que tiene ante sí el reto de elevar el nivel de la plantilla en un verano clave, sabiendo al mismo tiempo que no se harán locuras pese a los ingresos millonarios que traerá consigo la participación en el máximo torneo continental.

Incorporado como secretario técnico en el verano de 2023 y nombrado director deportivo en febrero de 2024, tras la marcha de Ramón Planes al Al-Ittihad saudí, Fajardo lidera un modelo de trabajo que de este modo garantiza su continuidad a largo plazo. Como indica el propio club verdiblanco en su comunicado, "bajo su dirección, el área deportiva ha desarrollado una metodología basada en el análisis exhaustivo del mercado, la anticipación, la capacidad de negociación y la identificación de perfiles que respondan tanto a las necesidades deportivas como a la realidad económica del Real Betis".

"Desde su llegada, Manu Fajardo ha encabezado la gestión deportiva del primer equipo y la planificación de la plantilla, combinando la búsqueda de la máxima competitividad con una visión estratégica a medio y largo plazo orientada a consolidar un modelo de crecimiento sostenible. En este periodo, el club ha conseguido objetivos deportivos importantes como la disputa de la final de la Conference League en 2025 o la reciente clasificación para la Champions League", añade en su nota, para destacar así tanto los logros deportivos alcanzados como las líneas maestras de un proyecto que se consolida.

Tras haber sido relacionado recientemente con el Milan o el Valencia, Manu Fajardo no dudó en continuar ligado al Real Betis, expresando su satisfacción en los medios oficiales del club tras el acuerdo alcanzando para ampliar su vinculación. "Estoy muy feliz, ilusionado y responsabilizado. También muy agradecido al presidente, vicepresidente, CEO, consejo de administración, y por supuesto a todo mi equipo de trabajo, a todos los jugadores que han formado parte del Real Betis en estos últimos tres años y a todos los trabajadores club, porque trabajando en equipo hemos sido capaces de conseguir hitos muy importantes para la entidad. Se presenta un año muy ilusionante, vamos a volver a disfrutar de la Champions todos juntos, en familia, junto a nuestra afición, pero también estoy concienciado de que hay que seguir trabajando y dando el 200% en el día a día para que el Real Betis siempre esté a la altura de su afición". destacó.

Ángel Haro: "Además siente los colores"

Del mismo modo, el presidente verdiblanco, Ángel Haro, también valoró la profesionalidad del director deportivo aljarafeño, que antes de desembarcar en el Villamarín pasó por Alcorcón, Levante y Rayo Vallecano, tras haber iniciado su trayectoria como agente. "Es un trabajador infatigable y bético. Estamos muy contentos porque no solo es buen profesional, sino que además siente los colores. Estamos encantados de estar con Manu, al menos hasta 2030, pero seguramente serán muchos más años", avanzó el dirigente.

Gran balance de fichajes y ventas

En el currículum como bético de Fajardo relucen fichajes como los de Antony, Cucho Hernández, Fornals, Álvaro Valles, Diego Llorente, Natan o Johnny Cardoso, así como los recientes de Fran García y Facundo Bernal. Pero, además, ha sabido sacar grandes beneficios gracias a traspasos como los del propio Cardoso, Chadi Riad, Rodrí Sánchez, Assane Diao, Jesús Rodríguez o Sergi Altimira, lo que ha dejado casi 170 millones de euros en las arcas en apenas tres años.