El Milan aborda el fichaje de Manu Fajardo, director deportivo del Betis, con el Villarreal como 'plan B'

El joven dirigente aljarafeño se ha convertido en el principal objetivo de un gigante europeo en plena reconstrucción, que tiene a Jorge Rodríguez como alternativa para suplir al despedido Igli Tare

"Es un dirigente muy joven, que nació en el año 1985 -es coetáneo de Luka Modric- y que cuenta con una vida profesional dedicada a la búsqueda de jóvenes campeones". Así de glamurosa es la definición que este sábado presenta la prensa italiana sobre Manu Fajardo, actual director deportivo del Real Betis. Aunque ha recibido exageradas críticas en algunos momentos difíciles de esta gloriosa 2025/2026, el aljarafeño hace tiempo que está muy cotizado en Europa y la histórica clasificación del cuadro verdiblanco para la UEFA Champions League no ha hecho más que aumentar su cartel.

El AC Milan elige a Manu Fajardo, con José Rodríguez como alternativa

Tanto es así que, con esas aduladoras palabras que encabezan estas líneas, el diario La Gazzetta dello Sport presenta a Manu Fajardo como la opción que más gusta a los dueños del AC Milan para construir desde cero un nuevo proyecto en el gigante 'rossonero', que ha apostado por derribar todas sus estructuras y despedir a todos sus dirigentes: desde el CEO, Giorgio Furlani, hasta el entrenador, Massimiliano Allegri; pasando por el secretario técnico, Geoffrey Moncada, y el director deportivo, Igli Tare.

En este sentido, el conocido periódico rosado asegura que todo apunta a que el alemán Ralf Rangnick es el favorito para sentarse en el banquillo de San Siro tras ganar la Conference League, la FA Cup y la Community Shield con el Crystal Palace inglés y la Europa League con el Eintracht de Frankfurt alemán. Además, la misma información menciona que el 'Plan B' o alternativa a Fajardo, al que consideran difícil de convencer por su declarada condición de apasionado hincha del club en el que trabaja, sería Jorge Rodríguez, que también brilla en su actual cargo de director deportivo del Villarreal CF.

Como reclamo para ambos ahí queda un espectacular palmarés con siete campeonatos de la UEFA Champions League, con 19 títulos del 'Scudetto', con cinco trofeos de la Coppa, ocho de la Supercopa italiana, cinco de la Supercopa de Europa, tres de la antigua Copa Intercontinental más una del Mundial de Clubes, dos de la antigua Recopa de Europa en un pasado glorioso en el que siempre ha contado con algunos de los mejores futbolistas y entrenadores de la historia.

El buen cartel internacional de Fajardo y la encendida defensa de Pellegrini por las críticas a la planificación

No es, ni muchísimo menos, la primera vez que un gran club europeo llama a la puerta de Manu Fajardo. Recientemente ya trascendió un fuerte interés del Rangers FC escocés, quien se mostró muy insistente en sus contactos de tanteo, y también es públicamente conocido que el entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, le llamó por teléfono para animarle a hacer las maletas rumbo a Mestalla este verano; pero el sevillano rechazó la oferta.

Además, el Milan ni siquiera es el único equipo de la Serie A que ha intentado sacarle del club de las Trece Barras. También le han llamado desde Arabia Saudí -donde emigró el que fuera su jefe en el Betis, Ramón Planes, y de otras incipientes ligas exóticas. Han sido muchas las ofertas que ha rechazado en estos escasos dos años que lleva como director deportivo del Betis (2024-2026). Manu Fajardo cree que a su proyecto aún le queda mucha cuerda y no se plantea salir, por mucho que considere excesivas algunas de las críticas que ha recibido este curso, algo que hizo saltar con vehemencia a Manuel Pellegrini.

"Entiendo que haya una crítica fuerte a la planificación si el Betis fuese décimo, pero clasificando por sexto año para Europa (aún no estaba cerrada la Champions), después de llegar a cuartos de final de la Europa League por primera vez en la historia, de llegar a cuartos de final de la Copa del Rey y caer contra el Atlético... Las críticas son sobre todo por la segunda vuelta y somos el tercer mejor equipo de LaLiga en esta segunda vuelta. Más que la planificación lo que habría que revisar son algunas críticas", espetó el chileno en rueda de prensa.