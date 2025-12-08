La respuesta de Manu Fajardo a la pregunta de su posible salida del Betis: sonrisa elocuente y regalos para la afición

La semana pasada salían noticias del fuerte interés de varios clubes europeos en fichar al director deportivo verdiblanco. Centrado en el mercado invernal de fichajes, ha soltado gestos de complicidad al ser cuestionado por ello mientras repartía pines a la salida de la ciudad deportiva

El Real Betis ha vuelto al trabajo en la mañana de este lunes, después de gozar el domingo de una jornada de descanso tras la derrota liguera del sábado ante el FC Barcelona (3-5), y ha comenzado a preparar la visita del jueves al Dinamo de Zagreb croata en la sexta jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League con una sesión a puerta cerrada que no ha evitado la congregación de numerosos aficionados a las puertas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol aprovechando la condición de día festivo de este 8 de diciembre. Al término de la práctica, Manu Fajardo ha parado su vehículo para atender a la alta demanda de fotografías, autógrafos y preguntas sobre su futuro en la entidad. Entre la hinchada no ha pasado desapercibidas las noticias sobre el interés de varios clubes europeos en el fichaje del director deportivo verdiblanco, que ha respondido de una manera tan discreta como elocuente.

Fajardo se para con aficionados del Betis que le preguntan por su futuro: "Manu, no te vayas a ir"

Como ha podido captar la cámara del compañero Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo, Fajardo ha esbozado una sonrisa cómplice cuando un aficionado le ha preguntado por esas informaciones que le sitúan como principal objetivo del Rangers FC escocés, así como de diversos equipos punteros de la Serie A italiana, entre otros muchos clubes europeos que han sido seducidos por su buen trabajo al frente de la arquitectura deportiva del Betis y que han mostrado interés en conocer su disponibilidad a corto o medio plazo. Como viene contando este periódico, en el club hay total tranquilidad con respecto al futuro del director deportivo, que en ningún caso contempla su salida más allá de lo reconfortante que resulta ver cómo su trabajo está siendo reconocido a nivel internacional.

Además de esa risa reveladora, volviendo a sacar la cabeza por la ventanilla cuando ya había reanudado la marcha con su coche tras escuchar un grito de "Manu, no te vayas, eh; que no te vayan a tentar de por ahí, que tú estás muy a gusto aquí", Fajardo ha repartido obsequios entre el beticismo congregado a las puertas de las instalaciones de Los Bermejales. Ha abierto la guantera y ha sacado numerosas bolsitas llenas de pines del Real Betis que ha repartido entre los presentes a modo de 'aguinaldo prenavideño'. Todo ello, después de trabajar en su despacho para el regalo que más ansía la afición: la llegada de refuerzos en el inminente mercado invernal de fichajes.

Además de los pines del Betis, Manu Fajardo prepara más regalos: el fichaje de Fábio Silva, obsequio para Pellegrini

En este sentido, como adelantaba en la noche de este pasado domingo una información de Óscar Murillo en ESTADIO Deportivo, Manu Fajardo y su equipo de la secretaría técnica están trabajando para mejorar prestaciones en la delantera de Manuel Pellegrini; tarea para la que han llamado a la puerta del Borussia de Dortmund alemán con la intención de negociar una posible cesión del joven atacante portugués Fábio Silva (23 años).

Eso sí, la llegada del ex de la UD Las Palmas -o de cualquier otro- estaría siempre supedita al cierre previo de alguna de las salidas que están abiertas para enero, con Cédric Bakambu y el 'Chimy' Ávila como principales candidatos. La ventana de transferencias centra el pensamiento del director deportivo, con un 0% de posibilidades de que a día de hoy se plantee ni tan siquiera estudiar su posible marcha.