¡De Locura! Dvalishvili y Pantoja pierden sus cinturones de campeón en la UFC

La UFC 323 dejó al ruso Petr Yan y al birmano Joshua Van como los nuevos campeones de los pesos Gallo y Mosca, y despidió a lo grande a Henry Cejudo, un doble campeón que se retira

Locura en el UFC 323. Los dos luchadores que más defensas habían hecho de su título, Merab Dvalishvili y Alexandre Pantoja, perdieron su cinturón en el mismo evento, en el que el excampeón Brandon Moreno fue noqueado por el emergente Tatsuro Taira o en el que el mito Henry Cejudo estuvo a la altura de su leyenda, pero se retiró con una nueva derrota.

El desenlace de las cuatro últimas peleas fue brutal y el público presente en Las Vegas lo disfrutó. Primero, con el adiós de un Cejudo que dominó el combate de inicio ante el joven Payton Talbott, quien acabaría dándole la vuelta para despedir al doble campeón con un buen sabor de boca.

Más espectacular fue el KO de Tatsuro Taira ante otro excampeón, el mexicano Brandon Moreno. El japonés lo noqueó en el segundo asalto y se pidió la pelea por el título del peso Mosca. Una lucha que, si se la dan, no va a ser con el que tendría pensado, Alexandre Pantoja, sino con un Joshua Van. Veintiséis segundos duró la pelea y confirmó la gran sorpresa de la noche.

Pantoja era hasta ahora el luchador de la UFC con más defensas de su título. Llevaba reteniendo el cinturón del peso Mosca desde 2023, cuando se lo arrebató a Brandon Moreno. Sin embargo, una grave lesión le ha privado de él. El brasileño tuvo un mal apoyo en el suelo del octágono, se dobló completamente el codo y no pudo seguir. Joshua Van se convierte en el segundo campeón más joven de la UFC por detrás de Jon Jones.

Petr Yan se toma la revancha casi tres años después

Para el final quedaba el plato fuerte, la pelea por el título entre el georgiano Merab Dvalishvili y el ruso Petr Yan. El primero buscaba ser el único luchador que había defendido con éxito por cuatro veces su cinturón en un año, lo que le habría convertido en el mejor peleador del año en la UFC. No podrá serlo y no sólo perdió esa posibilidad, sino también el cinturón de campeón.

Yan lo derrotó en un largo combate, en el que fue él el que marcó el ritmo y las 'reglas' desde el principio. Dvalishvili se estrelló una y otra vez contra un muro. Incansable como siempre, el georgiano lo intentó de todos modos, pero Yan resistió y, a la contra, encontró huecos para hacerle daño al campeón. El peleador ruso no tuvo que forzar la máquina al final ante un Dvalishvili al límite y sólo tuvo que esperar el veredicto de las tarjetas para hacerse con el cinturón del peso Gallo.

Resultados UFC 323

Cartelera principal UFC 323

Petr Yan vence a Merab Dvalishvili por decisión unánime (Combate por el título del peso gallo)

Joshua Van vence a Alexandre Pantoja por KO en el primer asalto (Combate por el título del peso mosca)

Tatsuro Taira vence a Brandon Moreno por KO en el segundo asalto (Peso mosca)

Payton Talbott vence a Henry Cejudo por decisión unánime (Peso gallo)

Jan Blachowicz vs Bogdan Guskov termina sin ganador (Peso semipesado)

Cartelera preliminar UFC 323

Manuel Torres vence a Grant Dawson por KO en el primer asalto (Peso ligero)

Chris Duncan vence a Terrance McKinney por sumisión en el primer asalto (Peso ligero)

Maycee Barber vence a Karine Silva por decisión unánime (Peso mosca femenino)

Farès Ziam vence a Mazin Sadykhov Wellmaker por KO en el segundo asalto (Peso ligero)

Bruno Ferreira vence a Marvin Vettori por decisión unánime (Peso medio)