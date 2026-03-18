El cartel que encabeza Ilia Topuria sólo desata críticas: "Es terrible"

La UFC Casa Blanca ha defraudado a algunos luchadores que esperaban estar ahí y que ahora no dudan en cargar contra él

El anuncio más esperado del año dejó a muchos fríos. Pese a contar con Ilia Topuria y Alex Pereira, dos de los tres luchadores más mediáticos de la UFC ahora mismo, la cartelera de la Casa Blanca no es lo que un día sugirió Donald Trump y eso ha decepcionado a muchos.

En este tiempo se habló de un Topuria-Makhachev -que llegó a barajarse-, del regreso de Jon Jones, con el que se llegó a negociar, de Chimaev, que peleará en el evento numerado anterior, de los dos mencionados (Topuria y Pereira) y de algún gran combate femenino. Sin embargo, al final, sólo habrá dos títulos en juego y uno de ellos interino.

Eso ha derivado en multitud de opiniones en los últimos días. Aunque en parte han quedado eclipsadas por el pique entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, y por las revelaciones de todas las negociaciones que el equipo que comanda Dana White en la UFC llevó a cabo para tratar de esta pelea, la frustrada de Jon Jones, etc.

De los comentarios vertidos, el que más duro ha sido es un Colby Covington que, al igual que Jones -que ha rajado-, también quería estar ahí en la Casa Blanca para tener una despedida a lo grande. Y que se ha quedado sin premio.

El excontendiente al título del peso Wélter dejaba clara su opinión. "La cartelera es una mierda. Los aficionados han hablado, han dicho que la odian. Es una cartelera terrible", sentenciaba Covington.

Covington carga contra la UFC

"Prometieron seis o siete peleas por el título, y ahora tienen una cartelera por el cinturón de peso ligero y otra por el cinturón interino de peso pesado que organizaron en el último momento", añadía el norteamericano, que calificó de "desorganizado" todo lo que se vivió al final para conformar la cartelera. No en vano, Topuria, el viernes, no estaba en ella; y el sábado la encabezaba.

"Lo organizaron en el último momento; no había ningún peleador estadounidense de alto rango. ¿Quienes son los que representan a Estados Unidos en el 250 Aniversario de su Independencia? Parece que ya no les importa. Ganaron un dineral con Paramount y están contentos. Es lo que hay", declaró Colby Covington, quien olvida que el único título oficial que se va a disputar, el de Topuria, su rival es un estadounidense: Justin Gaethje.

No es el único que ha rajado y ha levantado la voz por no estar en Washington. El último campeón norteamericano de la UFC, Jon Jones, había mostrado su deseo de regresar del retiro para luchar por el título del peso Pesado. Pero finalmente tampoco estará en el UFC Casa Blanca.

Jon Jones admite negociaciones y Dana White, que no tenía opción

"Hola a todos, quería abordar los comentarios de Dana White del fin de semana pasado, porque la verdad nos importa a mí y a los fanáticos. Dana, te enojaste mucho por no estar en la cartelera de la Casa Blanca, pero aclaremos algo. Mi equipo y yo estábamos negociando con la UFC para esa pelea. Negociaciones de verdad. Incluso bajé mi precio original, ¿y qué me ofrecieron a cambio? Me ofrecieron muy poco", publicó Jon Jones, desvelando así una negociación que también ha reconocido abiertamente el representante de Topuria al hablar de este evento.

Ante las críticas, Dana White ha querido dejar claro que el regreso de Jones no era una de las primeras opciones. "Nunca, jamás, jamás, lo dije cien mil veces, estuvo Jon Jones ni remotamente en mi mente para pelear en la Casa Blanca. Jon Jones se retiró por sus caderas. Tiene artritis en las caderas. Al parecer los médicos dicen que debería someterse a reemplazos de cadera”, añadía White.

"Lo que es aún más loco es que Jon Jones salió diciendo que estaba en negociaciones para la pelea de la Casa Blanca después de que yo ya hubiera enviado un mensaje a su abogado diciendo que nunca iba a pasar", sentenció el mandamás de la UFC.