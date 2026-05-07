Ilia Topuria planta cara ante el desafío de Donald Trump: "Tengo fe completa"

El luchador español promocionó el UFC Freedom 250 del 14 de junio con una visita al Despacho Oval, donde fue recibido por el presidente estadounidense

Quedan cinco semanas para el esperado UFC Freedom 250 tenga lugar e Ilia Topuria y Justin Gaethje se crucen en la Casa Blanca. Sin embargo, ya ha habido un primer cara a car ante el Capitolio y ambos luchadores, junto a Alex Pereira y el francés Cyril Gane, conocieron a Donald Trump, que los recibió en el despacho oval.

Ilia Topuria desveló ese encuentro cuando subió a sus perfiles de redes sociales que estaba viajando junto a Alex Pereira para asistir a un acto que ha servido de promoción para ese esperado UFC que se va a celebrar el 14 de junio en Washington.

En la Casa Blanca, fueron recibidos por Trump, un encuentro que dejó varias imágenes y una conversación entre el luchador español y el presidente de los Estados Unidos.

Topuria agradece a Trump su recibimiento y elogia su amabilidad

“Quiero agradecer a Dios por darnos este hermoso día y la oportunidad de experimentar cómo se siente estar en el Despacho Oval. Así que va a ser increíble y queremos agradecerte esta oportunidad. Muchas gracias”, agradecía Ilia Topuria a Trump, del que destacó que le había sorprendido que fuera "tan amable", a lo que el máximo dirigente norteamericano respondió tras estrecharle la mano: “Bueno, tengo una imagen falsa”.

Antes de eso, Donald Trump había presentado a cada uno de los luchadores que le acompañaban y del hispano-georgiano señaló: “Estas son las personas más duras. Estos son los mejores luchadores del mundo. Todos son campeones. Y pelearán contra personas muy duras también (...) Ilia Topuria, de quien dicen que no se pone más duro... un amigo mío, Justin Gaethje, ¡que es un luchador como nunca has visto!“.

Ilia Topuria contesta a la pregunta de Trump

Topuria no se cortó con Trump y entabló una conversación curiosa. "¿Por qué quieres darle la prueba más dura a un amigo tuyo?", señaló entonces el español al presidente norteamericano. Donald Trump le dio la razón y le hizo, a su vez una pregunta. "Le quiero dar la prueba más dura. Eso es correcto. ¿Cuáles son tus posibilidades de ganar", indicó el dirigente, a lo que El Matador contestó: "Tengo fe completa. 100%. Y espero que Gaethje tenga la misma fe".

El luchador nacido en Halle, que luego de fotografió junto a Gaethje frente a la Casa Blanca, reconoció que el evento "va a ser algo increíble" e histórico.

El propio cabeza visible de la UFC, Dana White, ha dado todos los datos de una velada que contará con una inversión directa de unos 52 millones de euros y en la que estarán presentes una exclusiva lista de 5.000 invitados VIP. "Ni un solo dólar del dinero de los contribuyentes se destinará a este evento. Este es el regalo de la UFC con motivo del 250 Aniversario de los Estados Unidos. No importa si eres de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro o de cualquier otra tendencia política... Esto no tiene que ver con la política, tiene que ver con Estados Unidos. Si amas a Estados Unidos, te va a encantar este evento", explicaba White.