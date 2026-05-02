Prates avisa a Makhachev con una brutal finalización y éste lo desprecia

El brasileño Carlos Prates sorprende en el UFC Perth al derrotar por KO al excampeón del peso Wélter Jack Della Maddalena

Carlos Prates llama a la puerta de campeonato del peso Welter de la UFC y manda un serio aviso a Islam Makhachev con una brutal finalización al número uno de esta división, el que fuera campeón hasta que hace unos meses destronara el daguestaní: Jack Della Maddalena.

Mientras sigue sin definirse quien será el rival, este verano, de Islam Makhachev, previsiblemente entre Ian Machado y Michael Morales, el brasileño Carlos Prates ha alzado la mano para aparecer también como contendiente con un triunfo que ni el mismo Makhachev logró frente a Della Maddalena.

El brasileño venció por KO al australiano en su propia casa (UFC Perth) con una superioridad colosal desde el segundo asalto, donde el cabeza visible de los 'Fighting Nerds' logró meter patadas al gemelo, al cuerpo, rodillas... Algo que, ya en el tercer asalto, devino en el esperado KO, que da al luchador suramericano un espaldarazo en su carrera. Y le hará subir posiciones en el ránking la próxima semana.

Della Maddalena, que había aguantado cinco asaltos con Islam Makhachev, apenas pudo hacer nada por igualar la superioridad manifiesta de su rival. El striking de Prates en el segundo asalto fue casi definitivo. Y, en el último, combinó rodillas, golpes y patadas para acabar acorralando al luchador local contra la reja y provocando la finalización del combate.

Islam Makhachev ya sabe que tiene un nuevo rival en su división y, por si acaso, ya le ha dejado un mensaje, que era de felicitación, pero también de desprecio. "Buen trabajo pastel de nutella", escribía el peleador de Daguestán.

Fue una noche de sorpresas, porque también la hubo en la pelea coestelar con la victoria del local Quillan Salkillo ante el estadounidense Beneil Dariush por KO en el primer asalto; o también la victoria de Steve Erceg sobre Tim Elliott por decisión unánime.

Resultados Cartelera estelar del UFC Perth

Carlos Prates a Jack della Maddalena por KO en el tercer asalto (Peso wélter)

Quillan Salkillo a Beneil Dariush por KO en el primer asalto (Peso ligero)

Steve Erceg a Tim Elliott por decisión unánime (Peso mosca)

Marwan Rahiki a Ollie Schmid por KO en el primer asalto (Peso pluma)

Brando Pericic a Shamil Gaziev por KO en el segundo asalto (Peso pesado)

Louie Sutherland a Tai Tuivasa por decisión unánime (Peso pesado)

Resultados Cartelera preliminar del UFC Perth

Cam Rowston a Robert Bryczek por decisión unánime (Peso medio)

Junior Tafa a Kevin Christian por KO en el primer asalto (Peso semipesado)

Jacob Malkoun a Gerald Meerschaert por decisión unánime (Peso medio)

Colby Thicknesse a Vince Morales por decisión unánime (Peso gallo)

Wes Schultz a Ben Johnston por sumisión en el tercer asalto (Peso medio)

Jonathan Micalleff a Thema Gorimbo por decisión dividida (Peso wélter)

Kody Steele a Dom Mar Fan por sumisión en el primer asalto (Peso ligero)