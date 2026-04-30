Rayo Vallecano y Sporting de Braga dejan en bandeja la Champions al Betis

El gol de Alemao en las semifinales de la Conference League y la derrota del Friburgo en tierras portuguesas en el tiempo de prolongación, en la Europa League, hacen que el premio gordo de la quinta plaza para España esté prácticamente en el bote

"Sería un sueño para el Betis jugar en Champions. Pero sabemos que no está en nuestras manos, que dependemos de otros factores. Lo que sí está en nuestras manos es jugar cada partido y ganarlo". De ese modo ha resumido Giovani Lo Celso el sentir general de todos los que sienten en verdiblanca. Tras la enorme decepción que supuso su derrota ante el Sporting de Braga en los cuartos de final de la Europa League, ahora el gran objetivo es obtener un billete para la máxima competición continental. Por ello, desde La Cartuja animan a todos aquellos equipos que pueden echarle una mano para alcanzar esa gran meta. Y lo cierto es que los resultados de esta semana la han acercado un poco más.

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini volverá a competir con los mejores de Europa, algo que no sucede desde hace dos décadas, siempre que España aguante como el segundo país con mayor puntuación global en las competiciones europeas, para ganarse así una de las dos plazas extra que la UEFA concede mediante esta vía. La primera ya está adjudicada a Inglaterra y España se mantiene por detrás, si bien las eliminaciones de Real Madrid y FC Barcelona del máximo torneo continental, unidas al adiós del propio Real Betis y el Celta de Vigo en la anterior ronda de la Europa League, redujeron drásticamente las diferencias con respecto a Alemania.

Las cuentas en la pelea por la plaza extra de Champions

Así, antes de esta jornada, la distancia era de solo 0.191 puntos (21.405 para LaLiga contra 21.214 de la Bundesliga). Pero los 'favores' al Real Betis comenzaron el martes con la victoria del PSG de Fabián Ruiz sobre el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de Champions (5-4). De este modo, el conjunto francés impidió que el campeón germano lograse nuevos puntos, dejándolo también contra las cuerdas de cara a estar presente en una hipotética final, lo que le permitiría también seguir sumando.

El Rayo Vallecano, como el Atlético de Madrid, también suma para España

Ya el miércoles, el empate del Atlético de Madrid ante el Arsenal permitió que España sumase 0.125 puntos más para alcanzar un total de 21.530, cifra que se ha visto incrementada este jueves con la valiosa victoria por la mínima del Rayo Vallecano sobre el Estrasburgo en la Conference League. El gol de Alemao en la segunda mitad acerca a los franjirrojos a la primera final de su historia y de paso permite incrementar en 0.250 unidades la puntuación de España, que se sitúa ahora en 21,780.

El Sporting de Braga deja a Alemania a cero en esta jornada

Pero, además, los aficionados béticos tienen mucho que agradecerle al Sporting de Braga, su verdugo en la Europa League. El conjunto portugués ha derrotado al Friburgo en el último minuto y ha provocado que Alemania, por tanto, no sume puntos esta jornada, dejando así la diferencia en 0.566. Una distancia que, a la espera de lo que suceda en la vuelta en los tres torneos continentales, prácticamente asegura la plaza extra de Champions para nuestro país.

Los goles de Tıknaz y Dorgeles, este último en la prolongación, dan ventaja a los lusos ante un Friburgo que llegó a igualar a uno por medio de Vincenzo Grifo y buscará remontar la próxima semana el 2-1 encajado.

Las opciones del Real Betis de quedar quinto en LaLiga

Mientras tanto, en el Real Betis afrontan las cinco últimas jornadas de LaLiga con sus deberes prácticamente hechos. Después de siete jornadas consecutivas sin vencer en LaLiga, el cuadro helipolitano se levantó del mazazo europeo con una victoria de peso ante el Girona en Montilivi (2-3) y cerró la semana de su particular resurrección con un empate en La Cartuja frente al Real Madrid. Cuatro puntos de seis posibles que le han consolidado en la quinta plaza, con seis puntos de ventaja sobre Getafe y Celta de Vigo, sus más inmediatos perseguidores, a falta de 15 por disputarse. O lo que es lo mismo, un 90,03% de posibilidades de acabar quinto, lo que casi asegura ya volver a la Champions.