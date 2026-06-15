El Betis toma posiciones a la espera de la decisión de Mourinho con Gonzalo y Fran García

El delantero madrileño tiene muchas opciones de abandonar el club blanco, dispuesto a escuchar ofertas si el técnico portugués le abre la puerta. Más clara está la salida del lateral zurdo. Ambos llevan tiempo en la agenda del conjunto verdiblanco

El Real Betis se mueve con prudencia en un mercado de fichajes que da sus primeros pasos sin desatarse del todo por la habitual influencia del Mundial. En la hoja de ruta marcada por Manu Fajardo las prioridades están claras, manejándose varias alternativas tanto para reforzar la delantera como el lateral izquierdo, además de vigilar diferentes opciones para un centro del campo donde se esperan las salidas de Sergi Altimira y Nelson Deossa, sin estar tampoco nada clara la continuidad de Amrabat e incluso Lo Celso.

Gonzalo como competencia para Cucho Hernández

En ataque, Cucho Hernández se queda solo tras la marcha de Bakambu, que acaba contrato a final de mes, y Chimy Ávila, al que se le rescindirá el año que le queda haciendo uso de una económica cláusula de liberación. Por ello, como ha venido informando ESTADIO Deportivo, se han tanteado nombres como los de Bamba Dieng, Franculino Djúm, Kévin Denkey o Fábio Silva. Pero también se está muy pendiente de la decisión que pueda tomar José Murinho con Gonzalo García en el Real Madrid.

El canterano blanco, de 22 años, ya estuvo en la agenda verdiblanca el pasado verano, tras su explosión en el Mundial de Clubes, donde logró cuatro goles en seis partidos. Pero entonces se apostó por su continuidad en el Santiago Bernabéu, donde no le ha sido fácil contar con las oportunidades deseadas. Habitual suplente, ha participado en 39 encuentros entre todas las competiciones, para jugar un total de 1.471 y anotar 8 goles. Pero a la presencia de Mbappé se sumará el regreso de Endrick y Florentino Pérez está dispuesto a escuchar ofertas para hacer caja.

Las fórmulas para el fichaje de Gonzalo y la elevada competencia

En este sentido, Al Final de la Palmera apunta que el Real Betis estaría dispuesto a hacer un esfuerzo, pero siempre que las pretensiones madridistas no se disparen de forma desorbitada. Tomando como referencia su valor de mercado, de 30 millones de euros según Transfermarkt, en La Cartuja podrían plantear la compra de la mitad de su pase y ofrecer opciones de recompra a un Real Madrid que siempre desea mantener algo de control sobre sus jóvenes más prometedores.

Pero, obviamente, la competencia es dura. En LaLiga ya ha sido relacionado con la Real Sociedad, pero Gonzalo acumula pretendientes por todo el continente, como es el caso del Como italiano. Una puja demasiado concurrida perjudicaría los intereses béticos y beneficiaría a un conjunto blanco que podría pedir hasta 60 millones por su delantero, siempre que Mourinho le abra definitivamente las puertas.

Fran García, sin sitio en el Real Madrid y con el Betis muy pendiente

Por su parte, en el lateral zurdo, ante el adiós de Ricardo Rodríguez y las dudas con Junior Firpo, Fajardo está encontrando muchas complicaciones para hacerse con alguno de los jugadores deseados, como es el caso de Kaiki Bruno, también con el Como de por medio, Nazinho, Jorge Salinas o El Karouani. Tampoco sería fácil la opción de Fran García, al que ya tanteó en otros mercados, pero el ex del Rayo Vallecano sí que tiene claro ya que se ha quedado sin sitio en el Real Madrid, adonde aterrizará Cucurella para reforzar un puesto en el que también están Mendy y Carreras, la gran apuesta del pasado verano.

Con un valor de mercado de 10 millones de euros, en su caso puede ayudar el hecho de que solo tiene un año más de contrato. Aunque igualmente tampoco le faltan 'novias', sonando con fuerza en la Premier League. Pero el Real Betis se mantiene alerta para jugar sus cartas, siendo sin duda una baza a su favor el hecho de ofrecerle jugar la Champions, como sucede con Gonzalo.

No hay que olvidar a Dani Ceballos

Todo ello, sin olvidar un tercer objetivo en la 'casa blanca', donde Dani Ceballos viene forzando para buscar una salida y ya ha expresado su deseo de volver al club verdiblanco. Para ello ya ha rechazado propuestas como la del Ajax de Ámsterdam. El problema, como siempre, es que el Real Madrid no lo regalará y sigue pidiendo 15 millones de euros, cantidad a la que no llegará la entidad heliopolitana.