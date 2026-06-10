Interés en fichar a Gonzalo García por parte de la Real Sociedad: posible fórmula y un gran competidor por su fichaje

El equipo vasco está peinando el mercado en busca de un delantero que potencie su ataque. Gusta mucho el goleador del Real Madrid, pero la operación no sería nada barata debido a las exigencias del club blanco y también por la aparición en escena del Como 1907 de Italia

La Real Sociedad es uno de los candidatos a ser uno de los grandes animadores del mercado de fichajes en el fútbol español este verano. El club vasco tiene una economía saneada y una capacidad financiera para fichar a buenos jugadores para poder rendir bien en todas las competiciones oficiales que disputa la próxima temporada. Se esperan buenos fichajes en la Real Sociedad, siendo el refuerzo de un delantero una de las opciones. La dirección deportiva de la Real Sociedad maneja a varios futbolistas en esa demarcación, gustando mucho Gonzalo García, del Real Madrid, el cual no será fácil de conseguir.

La Real Sociedad, interesada a Gonzalo García, pero el Real Madrid tiene fuertes exigencias

El opción de Gonzalo García está sobre la mesa de la Real Sociedad para reforzar la delantera. El club vasco ha sondeado otras opciones, como la de Emersonn del Toulouse, pero el goleador del club blanco es uno de los que gusta más aunque en la dirección deportiva de la Real Sociedad saben que es muy complicado el ficharlo.

Básicamente porque la barrera que hay que solventar para conseguir el fichaje de Gonzalo García es las exigencias económicas de un Real Madrid que no contempla la cesión del delantero y que sólo tiene previsto dejar salir al canterano a través de un traspaso que, a su vez, le permita tener la opción de recomprar a Gonzalo García en caso de que el futbolista se destape como un gran goleador. Dicha maniobra es que que el Real Madrid está usando en las últimas temporadas con algunos de sus canteranos: Nico Paz o Jacobo Ramón son algunos ejemplos.

Está fórmula, según señala As, en la única opción, de momento, que hay para fichar a un Gonzalo García que sabe que si se queda en el Real Madrid corre el riesgo de estancarse ya que apunta a tener pocos minutos de juego. Más si se tiene en cuenta que ahora regresa Endrick tras haber finalizado su cesión en el Olympique Lyon.

El Como 1907 se suma a la carrera por Gonzalo García

Hay otro problema para la Real Sociedad a la hora de intentar el fichaje de Gonzalo García y es la competencia que hay por el delantero centro. A pesar de que no ha tenido mucho protagonismo en esta temporada, el canterano del Real Madrid tiene mucho cartel ya que es considerado un futbolista con mucho potencial tal y como se puede comprobar al haber sido convocado en el grupo de apoyo de la Selección Española.

Es por ello que el Como 1907 entrenado por Cesc Fábregas es uno de los equipos que también quieren fichar a Gonzalo García. El club italiano jugará la próxima temporada la UEFA Champions League y es un competidor duro para la Real Sociedad ya que su proyecto futbolístico resulta muy atractivo para los jugadores.

Por ahora, no hay movimientos y todo se limita a un simple interés, pero lo que parece claro es que Gonzalo García se marchará del Real Madrid y la Real Sociedad está atenta a su situación para reforzar una posición de delantero centro en la que cuenta con Mikel Oyarzabal y con Orri Oskarsson ya que a Jon Karrikaburu le piensa dar salida este mismo verano.